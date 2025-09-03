https://1prime.ru/20250903/ukraina-861674737.html

"На тот свет": В Киеве предупредили украинцев о выселении из страны

03.09.2025

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Действия киевского режима вынуждают украинских граждан покидать страну, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.“Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет — если не на тот свет, то в другую страну”, — отметил парламентарий.Кроме того, Дубинский подчеркнул, что власти также требуют от людей взятки за возможность покинуть страну.Ранее Элла Либанова, возглавляющая украинский Институт демографии и социальных исследований, сообщила, что численность населения в Украине к 2033 году может сократиться до 35 миллионов человек. По ее мнению, вернуть на родину удастся не более половины уехавших жителей.На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а уже следующим днем Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен, и лишь на прошлой неделе ограничения перестали действовать для граждан младше 22 лет. За уклонение от службы в период мобилизации грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

