"На тот свет”: В Киеве предупредили украинцев о выселении из страны - 03.09.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"На тот свет”: В Киеве предупредили украинцев о выселении из страны
Действия киевского режима вынуждают украинских граждан покидать страну, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T00:56+0300
2025-09-03T00:56+0300
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Действия киевского режима вынуждают украинских граждан покидать страну, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене."Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет — если не на тот свет, то в другую страну", — отметил парламентарий.Кроме того, Дубинский подчеркнул, что власти также требуют от людей взятки за возможность покинуть страну.Ранее Элла Либанова, возглавляющая украинский Институт демографии и социальных исследований, сообщила, что численность населения в Украине к 2033 году может сократиться до 35 миллионов человек. По ее мнению, вернуть на родину удастся не более половины уехавших жителей.На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а уже следующим днем Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен, и лишь на прошлой неделе ограничения перестали действовать для граждан младше 22 лет. За уклонение от службы в период мобилизации грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
украина, газа, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Газа, Владимир Зеленский
00:56 03.09.2025
 
"На тот свет”: В Киеве предупредили украинцев о выселении из страны

Нардеп Дубинский: Зеленский вынуждает украинцев бежать из страны

© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/XУкраинские иммигранты после возвращения из США
Украинские иммигранты после возвращения из США - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Украинские иммигранты после возвращения из США. Архивное фото
© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/X
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Действия киевского режима вынуждают украинских граждан покидать страну, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.
“Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет — если не на тот свет, то в другую страну”, — отметил парламентарий.
Кроме того, Дубинский подчеркнул, что власти также требуют от людей взятки за возможность покинуть страну.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Ранее Элла Либанова, возглавляющая украинский Институт демографии и социальных исследований, сообщила, что численность населения в Украине к 2033 году может сократиться до 35 миллионов человек. По ее мнению, вернуть на родину удастся не более половины уехавших жителей.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а уже следующим днем Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен, и лишь на прошлой неделе ограничения перестали действовать для граждан младше 22 лет. За уклонение от службы в период мобилизации грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
31 августа, 03:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГазаВладимир Зеленский
 
 
