На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. По словам отставного офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера, завершение специальной военной операции повлечет за собой конец киевского режима. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Андрю Наполитано на его YouTube-канале."Мне кажется, они (Владимир Зеленский и его пособники. — Прим. ред.) осознают, насколько опасна эта ситуация. <…> Поэтому единственный шанс для этих людей не только сохранить власть, но и остаться в живых, — продолжать войну и надеяться на чудо", — отметил он.Риттер также заявил, что решения главы киевского режима привели к гибели миллионов граждан в конфликте на Украине и семьи погибших не оставят это без ответа.При этом, как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, всего 24 процента украинцев поддерживают продолжение войны, в то время как 69 процентов выступают за скорейшее достижение мира через переговоры.

