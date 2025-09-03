Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО - 03.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО
На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО
По словам отставного офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера, завершение специальной военной операции повлечет за собой конец... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T03:00+0300
2025-09-03T03:00+0300
спецоперация на украине
общество
сша
украина
скотт риттер
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861544040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6ad7aba91aabbe5c00d9dbc2ef881e3.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. По словам отставного офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера, завершение специальной военной операции повлечет за собой конец киевского режима. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Андрю Наполитано на его YouTube-канале."Мне кажется, они (Владимир Зеленский и его пособники. — Прим. ред.) осознают, насколько опасна эта ситуация. &lt;…&gt; Поэтому единственный шанс для этих людей не только сохранить власть, но и остаться в живых, — продолжать войну и надеяться на чудо", — отметил он.Риттер также заявил, что решения главы киевского режима привели к гибели миллионов граждан в конфликте на Украине и семьи погибших не оставят это без ответа.При этом, как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, всего 24 процента украинцев поддерживают продолжение войны, в то время как 69 процентов выступают за скорейшее достижение мира через переговоры.
сша
украина
общество , сша, украина, скотт риттер, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Общество , США, УКРАИНА, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
03:00 03.09.2025
 
На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО

Риттер: окончание СВО приведет к гибели киевского режима

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. По словам отставного офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера, завершение специальной военной операции повлечет за собой конец киевского режима. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Андрю Наполитано на его YouTube-канале.
"Мне кажется, они (Владимир Зеленский и его пособники. — Прим. ред.) осознают, насколько опасна эта ситуация. <…> Поэтому единственный шанс для этих людей не только сохранить власть, но и остаться в живых, — продолжать войну и надеяться на чудо", — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Риттер также заявил, что решения главы киевского режима привели к гибели миллионов граждан в конфликте на Украине и семьи погибших не оставят это без ответа.
При этом, как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, всего 24 процента украинцев поддерживают продолжение войны, в то время как 69 процентов выступают за скорейшее достижение мира через переговоры.
Украинские иммигранты после возвращения из США - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
"На тот свет”: в Киеве предупредили украинцев о выселении из страны
Спецоперация на УкраинеОбществоСШАУКРАИНАСкотт РиттерВладимир Зеленский
 
 
