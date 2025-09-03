https://1prime.ru/20250903/ukraina-861678882.html
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Украина находится в сложной ситуации и имеет два возможных пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры либо продолжать отрицать реальность и рисковать столкнуться с катастрофическим поражением, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — заявил он.Дэвис также отметил, что пока решения о дальнейших действиях не было принято ни Украиной, ни Западом.Как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, только 24 процента украинцев поддерживают продолжение конфликта, в то время как 69 процентов желают его скорейшего завершения через переговоры.
