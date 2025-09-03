Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО - 03.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО
Украина находится в сложной ситуации и имеет два возможных пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры либо продолжать отрицать реальность и... | 03.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Украина находится в сложной ситуации и имеет два возможных пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры либо продолжать отрицать реальность и рисковать столкнуться с катастрофическим поражением, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — заявил он.Дэвис также отметил, что пока решения о дальнейших действиях не было принято ни Украиной, ни Западом.Как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, только 24 процента украинцев поддерживают продолжение конфликта, в то время как 69 процентов желают его скорейшего завершения через переговоры.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, США
03:55 03.09.2025
 
"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО

Дэвис: Киеву остается лишь признать поражение или довести Украину до катастрофы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Украина находится в сложной ситуации и имеет два возможных пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры либо продолжать отрицать реальность и рисковать столкнуться с катастрофическим поражением, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — заявил он.
Дэвис также отметил, что пока решения о дальнейших действиях не было принято ни Украиной, ни Западом.
Как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, только 24 процента украинцев поддерживают продолжение конфликта, в то время как 69 процентов желают его скорейшего завершения через переговоры.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДСША
 
 
