"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО

"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО - 03.09.2025, ПРАЙМ

"Ужасная и катастрофическая": в США раскрыли последние опции Киева по СВО

Украина находится в сложной ситуации и имеет два возможных пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры либо продолжать отрицать реальность и...

2025-09-03

2025-09-03T03:55+0300

2025-09-03T03:55+0300

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Украина находится в сложной ситуации и имеет два возможных пути: признать поражение и вступить в мирные переговоры либо продолжать отрицать реальность и рисковать столкнуться с катастрофическим поражением, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую", — заявил он.Дэвис также отметил, что пока решения о дальнейших действиях не было принято ни Украиной, ни Западом.Как показал опрос, проведенный в августе компанией Gallup, только 24 процента украинцев поддерживают продолжение конфликта, в то время как 69 процентов желают его скорейшего завершения через переговоры.

