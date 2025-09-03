Защита Кузнецова надеется, что суд не примет решения об экстрадиции
Защита украинца Кузнецова надеется, что суд не примет решение об экстрадиции
БОЛОНЬЯ, 3 сен - ПРАЙМ. Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", рассчитывает, что суд не примет решения о его экстрадиции в Германию на следующем заседании, заявил журналистам адвокат Никола Канестрини.
"Будем надеяться, что нет. Мы просим, чтобы 9 сентября мы заслушали прокуратуру, которая запросила более глубокое изучение имеющихся у нас материалов", - заявил Канестрини по итогам заседания апелляционного суда Болоньи. Ранее в среду суд назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции, запросив ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
По словам адвоката, позиция защиты заключается в том, что Кузнецов не имеет отношения к подрывам "Потоков", но в момент совершения диверсии был военнослужащим на Украине и выполнял приказы командования.
"На следующем слушании будет обсуждаться так называемый принцип флага, который предоставляет функциональный иммунитет военнослужащим, выполнявшим приказы и не имеющим явных признаков преступной деятельности. Очевидно, это не означает, что он признаёт свою причастность к событиям. Надеюсь, Апелляционный суд захочет глубже разобраться в этом аспекте, поскольку Германия должна сообщить нам, была ли это военная операция или нет", заявил Канестрини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".