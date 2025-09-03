https://1prime.ru/20250903/zoloto-861688646.html

Глава "Селигдара" оценил перспективы добычи золота в океане

2025-09-03T09:23+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча золота в мировом океане пока остается экономически нецелесообразной из-за очень низкой концентрации металла в воде и конкуренции с существующими методами извлечения, рассказал РИА Новости президент холдинга "Селигдар" Александр Хрущ в кулуарах Восточного экономического форума. "Вот сейчас это экономически нецелесообразно… очень малое содержание, то есть растворенное в воде очень малое содержание, и соответственно, и соответственно нужно затратить очень большое количество энергии, чтобы его просто достать", - ответил он на вопрос о перспективах добычи золота в мировом океане. По словам Хруща, в мировом океане содержатся достаточно большие запасы, однако затраты на подобное извлечение могут достигать 10 тысяч долларов. "Подобная добыча будет конкурировать с существующей добычей. На сегодняшний момент до 2030-х годов мировых запасов полностью достаточно, чтобы полностью окупить себестоимость", - добавил он, отвечая на вопрос о рентабельности такой добычи в 2030-х годах. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире - по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота на 1 января 2025 года - 285,1 тонны, запасы олова - 412 тысяч тонн. К 2030 году холдинг планирует выйти на объем производства в 20 тонн золота в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

