Глава "Селигдара" оценил перспективы добычи золота в океане
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча золота в мировом океане пока остается экономически нецелесообразной из-за очень низкой концентрации металла в воде и конкуренции с существующими методами извлечения, рассказал РИА Новости президент холдинга "Селигдар" Александр Хрущ в кулуарах Восточного экономического форума. "Вот сейчас это экономически нецелесообразно… очень малое содержание, то есть растворенное в воде очень малое содержание, и соответственно, и соответственно нужно затратить очень большое количество энергии, чтобы его просто достать", - ответил он на вопрос о перспективах добычи золота в мировом океане. По словам Хруща, в мировом океане содержатся достаточно большие запасы, однако затраты на подобное извлечение могут достигать 10 тысяч долларов. "Подобная добыча будет конкурировать с существующей добычей. На сегодняшний момент до 2030-х годов мировых запасов полностью достаточно, чтобы полностью окупить себестоимость", - добавил он, отвечая на вопрос о рентабельности такой добычи в 2030-х годах. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире - по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота на 1 января 2025 года - 285,1 тонны, запасы олова - 412 тысяч тонн. К 2030 году холдинг планирует выйти на объем производства в 20 тонн золота в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча золота в мировом океане пока остается экономически нецелесообразной из-за очень низкой концентрации металла в воде и конкуренции с существующими методами извлечения, рассказал РИА Новости президент холдинга "Селигдар" Александр Хрущ в кулуарах Восточного экономического форума.
"Вот сейчас это экономически нецелесообразно… очень малое содержание, то есть растворенное в воде очень малое содержание, и соответственно, и соответственно нужно затратить очень большое количество энергии, чтобы его просто достать", - ответил он на вопрос о перспективах добычи золота в мировом океане.
По словам Хруща, в мировом океане содержатся достаточно большие запасы, однако затраты на подобное извлечение могут достигать 10 тысяч долларов.
"Подобная добыча будет конкурировать с существующей добычей. На сегодняшний момент до 2030-х годов мировых запасов полностью достаточно, чтобы полностью окупить себестоимость", - добавил он, отвечая на вопрос о рентабельности такой добычи в 2030-х годах.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире - по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота на 1 января 2025 года - 285,1 тонны, запасы олова - 412 тысяч тонн. К 2030 году холдинг планирует выйти на объем производства в 20 тонн золота в год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
