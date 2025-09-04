Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" ожидает роста цен на природную алмазную продукцию - 04.09.2025
"Алроса" ожидает роста цен на природную алмазную продукцию
"Алроса" ожидает роста цен на природную алмазную продукцию
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает, что цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут расти, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы полагаем, что как минимум в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения будут расти", - сказал он. В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
08:36 04.09.2025
 
"Алроса" ожидает роста цен на природную алмазную продукцию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает, что цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут расти, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы полагаем, что как минимум в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения будут расти", - сказал он.
В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
Гендиректор "Алросы" рассказал о текущем уровне цен на алмазы
