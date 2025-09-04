Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/analitiki-861745271.html
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году - 04.09.2025, ПРАЙМ
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году
Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности,... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T04:35+0300
2025-09-04T04:35+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
азия
европа
опек
финам
оэср
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861745271.jpg?1756949726
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности, из-за решения ОПЕК+ наращивать добычу, заявили опрошенные РИА Новости аналитики. "Средняя цена Brent за январь-август 2025 года составила около 70 долларов за баррель, и это отражает фундаментальные факторы рынка. Мы в Kept в рамках наших моделей прогнозирования ожидаем, что цена на нефть в оставшиеся месяцы года останется в коридоре 65-75 долларов за баррель, а средняя цена по итогам года - 68-72 доллара за баррель", - сказал агентству партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. Он отметил, что этот прогноз учитывает фундаментальные факторы. К ним относятся позитивная динамика спроса в Азии и его стагнация в Северной Америке и Европе, а также ожидание, что ОПЕК+ больше не будет существенно менять объемы добычи в ту или иную сторону, а производство в США будет постепенно сокращаться или стагнировать. Учитывается и динамика коммерческих запасов в странах ОЭСР, индексы деловой активности промышленности крупнейших стран потребителей, логистика. "Однако нужно помнить, что нефундаментальные факторы - геополитика, логистические сложности, природные или техногенные катастрофы и другие непрогнозируемые события могут существенно повлиять на цену нефти", - добавил Малков. Руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова ожидает, что среднегодовая цена составит 69-71 доллар за баррель. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко прогнозирует, что цена не превысит уровня 70-71 доллара за баррель и будет находиться в диапазоне 69-70 долларов за баррель. Попова и Дудченко отметили, что их прогноз цены в первой половине года был более оптимистичным. В частности, последний поделился, что в начале года "Финам" ожидал среднегодовую цену на уровне 74-75 долларов за баррель. "С начала текущего года наши прогнозы потребовали пересмотра из-за действий ОПЕК+. Мы не ожидали, что начнется увеличение добычи и полагали, что картель будет придерживаться первоначального плана по сокращению. Мы ожидали, что произойдет эскалация на Ближнем Востоке, однако не считали, что возможно слишком быстрое окончание горячей фазы конфликта, из-за этого оценка геополитической премии в цене оказалась завышенной", - добавил Дудченко. По оценкам Поповой из "Имплементы", на пересмотр прогноза повлияли также макроэкономические факторы, такие как замедление темпов роста экономики США и Китая, торговая политика, инфляционное давление и, в целом, геополитические риски.
сша
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, азия, европа, опек, финам, оэср
Нефть, Энергетика, Экономика, США, АЗИЯ, ЕВРОПА, ОПЕК, Финам, ОЭСР
04:35 04.09.2025
 
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году

Kept: средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит 68-72 доллара за баррель

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности, из-за решения ОПЕК+ наращивать добычу, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.
"Средняя цена Brent за январь-август 2025 года составила около 70 долларов за баррель, и это отражает фундаментальные факторы рынка. Мы в Kept в рамках наших моделей прогнозирования ожидаем, что цена на нефть в оставшиеся месяцы года останется в коридоре 65-75 долларов за баррель, а средняя цена по итогам года - 68-72 доллара за баррель", - сказал агентству партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков.
Он отметил, что этот прогноз учитывает фундаментальные факторы. К ним относятся позитивная динамика спроса в Азии и его стагнация в Северной Америке и Европе, а также ожидание, что ОПЕК+ больше не будет существенно менять объемы добычи в ту или иную сторону, а производство в США будет постепенно сокращаться или стагнировать. Учитывается и динамика коммерческих запасов в странах ОЭСР, индексы деловой активности промышленности крупнейших стран потребителей, логистика.
"Однако нужно помнить, что нефундаментальные факторы - геополитика, логистические сложности, природные или техногенные катастрофы и другие непрогнозируемые события могут существенно повлиять на цену нефти", - добавил Малков.
Руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова ожидает, что среднегодовая цена составит 69-71 доллар за баррель. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко прогнозирует, что цена не превысит уровня 70-71 доллара за баррель и будет находиться в диапазоне 69-70 долларов за баррель.
Попова и Дудченко отметили, что их прогноз цены в первой половине года был более оптимистичным. В частности, последний поделился, что в начале года "Финам" ожидал среднегодовую цену на уровне 74-75 долларов за баррель.
"С начала текущего года наши прогнозы потребовали пересмотра из-за действий ОПЕК+. Мы не ожидали, что начнется увеличение добычи и полагали, что картель будет придерживаться первоначального плана по сокращению. Мы ожидали, что произойдет эскалация на Ближнем Востоке, однако не считали, что возможно слишком быстрое окончание горячей фазы конфликта, из-за этого оценка геополитической премии в цене оказалась завышенной", - добавил Дудченко.
По оценкам Поповой из "Имплементы", на пересмотр прогноза повлияли также макроэкономические факторы, такие как замедление темпов роста экономики США и Китая, торговая политика, инфляционное давление и, в целом, геополитические риски.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШААЗИЯЕВРОПАОПЕКФинамОЭСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала