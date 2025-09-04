Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - 04.09.2025
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
2025-09-04T15:14+0300
2025-09-04T15:14+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших много детей, сообщает газета Bild. "В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в Берлине... Среди пострадавших много детей", - говорится в публикации на сайте издания. По его информации, несколько детей получили легкие травмы, а одна сопровождающая - тяжелые.
15:14 04.09.2025
 
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Bild: автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших много детей

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших много детей, сообщает газета Bild.
"В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в Берлине... Среди пострадавших много детей", - говорится в публикации на сайте издания.
По его информации, несколько детей получили легкие травмы, а одна сопровождающая - тяжелые.
