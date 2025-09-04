https://1prime.ru/20250904/berlin-861789715.html

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших много детей, сообщает газета Bild. "В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в Берлине... Среди пострадавших много детей", - говорится в публикации на сайте издания. По его информации, несколько детей получили легкие травмы, а одна сопровождающая - тяжелые.

