В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод - 04.09.2025
В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод
В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод - 04.09.2025, ПРАЙМ
В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод
Студенческий стартап Тульского государственного университета разработал водный дрон для анализа и определения качества сточных вод
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Студенческий стартап Тульского государственного университета разработал водный дрон для анализа и определения качества сточных вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) в кулуарах Восточного экономического форума. "Автономный беспилотный дрон для анализа и определения качества сточных вод с промышленных предприятий разработал студенческий стартап Тульского государственного университета. Аппарат предназначен для работы в составе систем экологического мониторинга окружающей среды для предотвращения чрезвычайных ситуаций при мониторинге береговой полосы водоемов, водохранилищ, рек", - отметили в НТИ. Прототип представляет собой малое плавучее средство из пластика. Он оснащен спутниковой системой навигации GPS, гидролокатором для определения отметок дна. Дрон автоматизирует получение, обработку и сравнение большого объема данных о параметрах сточных вод. "Наша система создана, чтобы сократить негативное влияние на окружающую среду. Мы стремимся не просто соответствовать текущим стандартам качества сточных вод, а находить новые способы для повышения их качества. Командой разработан опытный образец устройства и получено патентное свидетельство на конструкцию. На стадии изготовления образца проводили необходимые испытания. Все функции устройства способны выполнять задачи", - отметила лидер стартапа Маргарита Найденова, чьи слова приводит НТИ. Водный дрон работает от аккумулятора. Время работы устройства зависит от емкости и мощности аккумуляторной батареи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
05:33 04.09.2025
 
В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод

В Туле разработали водный дрон для анализа и определения качества сточных вод

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Студенческий стартап Тульского государственного университета разработал водный дрон для анализа и определения качества сточных вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) в кулуарах Восточного экономического форума.
"Автономный беспилотный дрон для анализа и определения качества сточных вод с промышленных предприятий разработал студенческий стартап Тульского государственного университета. Аппарат предназначен для работы в составе систем экологического мониторинга окружающей среды для предотвращения чрезвычайных ситуаций при мониторинге береговой полосы водоемов, водохранилищ, рек", - отметили в НТИ.
Прототип представляет собой малое плавучее средство из пластика. Он оснащен спутниковой системой навигации GPS, гидролокатором для определения отметок дна. Дрон автоматизирует получение, обработку и сравнение большого объема данных о параметрах сточных вод.
"Наша система создана, чтобы сократить негативное влияние на окружающую среду. Мы стремимся не просто соответствовать текущим стандартам качества сточных вод, а находить новые способы для повышения их качества. Командой разработан опытный образец устройства и получено патентное свидетельство на конструкцию. На стадии изготовления образца проводили необходимые испытания. Все функции устройства способны выполнять задачи", - отметила лидер стартапа Маргарита Найденова, чьи слова приводит НТИ.
Водный дрон работает от аккумулятора. Время работы устройства зависит от емкости и мощности аккумуляторной батареи.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
