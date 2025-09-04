https://1prime.ru/20250904/bespilotnik-861747869.html

В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод

В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод - 04.09.2025, ПРАЙМ

В Тульской области разработали беспилотник для анализа сточных вод

Студенческий стартап Тульского государственного университета разработал водный дрон для анализа и определения качества сточных вод, рассказали РИА Новости в... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T05:33+0300

2025-09-04T05:33+0300

2025-09-04T05:33+0300

технологии

россия

владивосток

нти

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861747869.jpg?1756953214

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Студенческий стартап Тульского государственного университета разработал водный дрон для анализа и определения качества сточных вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) в кулуарах Восточного экономического форума. "Автономный беспилотный дрон для анализа и определения качества сточных вод с промышленных предприятий разработал студенческий стартап Тульского государственного университета. Аппарат предназначен для работы в составе систем экологического мониторинга окружающей среды для предотвращения чрезвычайных ситуаций при мониторинге береговой полосы водоемов, водохранилищ, рек", - отметили в НТИ. Прототип представляет собой малое плавучее средство из пластика. Он оснащен спутниковой системой навигации GPS, гидролокатором для определения отметок дна. Дрон автоматизирует получение, обработку и сравнение большого объема данных о параметрах сточных вод. "Наша система создана, чтобы сократить негативное влияние на окружающую среду. Мы стремимся не просто соответствовать текущим стандартам качества сточных вод, а находить новые способы для повышения их качества. Командой разработан опытный образец устройства и получено патентное свидетельство на конструкцию. На стадии изготовления образца проводили необходимые испытания. Все функции устройства способны выполнять задачи", - отметила лидер стартапа Маргарита Найденова, чьи слова приводит НТИ. Водный дрон работает от аккумулятора. Время работы устройства зависит от емкости и мощности аккумуляторной батареи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владивосток, нти