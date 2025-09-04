Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
Спецоперация на Украине
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
Западные военные силы никогда не разместят на территории Украины, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:40+0300
2025-09-04T18:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Западные военные силы никогда не разместят на территории Украины, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative."После окончания боевых действий никаких европейских армий вразоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды. &lt;…&gt; Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать.Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет", — сообщается в публикации.В материале также отмечается, что Россия неоднократно заявляла, что "ни при каких обстоятельствах не допустит присутствие сил НАТО на территории Украины".Четвертого сентября в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих с участием Владимира Зеленского. По итогам этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что двадцать шесть стран согласились направить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что любой план по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и может привести к серьезной эскалации.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
18:40 04.09.2025
 
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины

TEC: ЕС понимает, что никаких западных войск на Украине никогда не будет

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Западные военные силы никогда не разместят на территории Украины, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative.
"После окончания боевых действий никаких европейских армий вразоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды. <…> Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать.Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет", — сообщается в публикации.
Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" по Украине до ее завершения
16:03
В материале также отмечается, что Россия неоднократно заявляла, что "ни при каких обстоятельствах не допустит присутствие сил НАТО на территории Украины".
Четвертого сентября в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих с участием Владимира Зеленского. По итогам этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что двадцать шесть стран согласились направить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что любой план по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и может привести к серьезной эскалации.
Депутат Рады раскрыл смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
15:21
Депутат Рады раскрыл смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
15:21
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
