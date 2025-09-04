https://1prime.ru/20250904/fas-861786008.html

В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников

В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников - 04.09.2025, ПРАЙМ

В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников

Власти России могут продлить на октябрь запрет экспорта бензина для нефтяников, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщил журналистам замглавы ФАС... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T14:00+0300

2025-09-04T14:00+0300

2025-09-04T14:00+0300

экономика

нефть

бизнес

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860917133_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ceb579b1a26b1f642a9caa6a75088b4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Власти России могут продлить на октябрь запрет экспорта бензина для нефтяников, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Отвечая на вопрос, рассматривается ли продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь, он ответил: "Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже рассматривается, потому что нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные. Внутренний рынок – наш приоритет". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/siluanov-861777332.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, владивосток