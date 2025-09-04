https://1prime.ru/20250904/fas-861786008.html
В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Власти России могут продлить на октябрь запрет экспорта бензина для нефтяников, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Отвечая на вопрос, рассматривается ли продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь, он ответил: "Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже рассматривается, потому что нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные. Внутренний рынок – наш приоритет". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
