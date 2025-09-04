Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников
В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников
экономика
нефть
бизнес
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Власти России могут продлить на октябрь запрет экспорта бензина для нефтяников, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Отвечая на вопрос, рассматривается ли продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь, он ответил: "Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже рассматривается, потому что нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные. Внутренний рынок – наш приоритет". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
нефть, бизнес, владивосток
Экономика, Нефть, Бизнес, Владивосток
14:00 04.09.2025
 
В России могут продлить запрет экспорта бензина для нефтяников

ФАС: запрет экспорта бензина для нефтяников могут продлить на октябрь

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Власти России могут продлить на октябрь запрет экспорта бензина для нефтяников, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Отвечая на вопрос, рассматривается ли продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь, он ответил: "Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже рассматривается, потому что нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные. Внутренний рынок – наш приоритет".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах
12:15
 
