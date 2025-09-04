Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/gazoprovod-861799999.html
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом - 04.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что планируемый газопровод "Сила Сибири 2, который должен пройти через монгольскую территорию, является... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:01+0300
2025-09-04T18:01+0300
нефть
газ
монголия
владивосток
владимир путин
газопровод "сила сибири"
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861799805_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_f3fc895cbd5954d5d233702c60a5391f.jpg
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что планируемый газопровод "Сила Сибири 2, который должен пройти через монгольскую территорию, является грандиозным проектом, влияние которого в будущем не вообразить. "Поздравляю вас за ваши усилия осуществлять этот грандиозный проект... Это действительно огромный проект. Мы даже не представляем, какое влияние он будет оказывать", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/memorandum-861764953.html
монголия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861799805_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e95c98b6fde97d48adcb4aec100cba1a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, монголия, владивосток, владимир путин, газопровод "сила сибири", вэф-25
Нефть, Газ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Газопровод "Сила Сибири", ВЭФ-25
18:01 04.09.2025
 
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом

Премьер Монголии Занданшатар назвал газопровод "Сила Сибири — 2" грандиозным проектом

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что планируемый газопровод "Сила Сибири 2, который должен пройти через монгольскую территорию, является грандиозным проектом, влияние которого в будущем не вообразить.
"Поздравляю вас за ваши усилия осуществлять этот грандиозный проект... Это действительно огромный проект. Мы даже не представляем, какое влияние он будет оказывать", - сказал Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Цивилев оценил меморандум по "Силе Сибири — 2", заключенный с Китаем
10:15
 
НефтьГазМОНГОЛИЯВладивостокВладимир ПутинГазопровод "Сила Сибири"ВЭФ-25
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала