Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что украденные Лондоном доходы от замороженных активов РФ можно вернуть "украинской землей". Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землёй" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)", - написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
"С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землёй" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)", - написал Медведев в Telegram-канале.
