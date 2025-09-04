Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/medvedev-861772800.html
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю - 04.09.2025, ПРАЙМ
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что украденные Лондоном доходы от замороженных активов РФ можно вернуть "украинской землей". | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:30+0300
2025-09-04T11:30+0300
экономика
россия
финансы
лондон
великобритания
дмитрий медведев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что украденные Лондоном доходы от замороженных активов РФ можно вернуть "украинской землей". Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землёй" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)", - написал Медведев в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250830/aktivy-861512006.html
лондон
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_0bbdb5b5ce7e8cd1624325f753117aa3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, лондон, великобритания, дмитрий медведев, совбез
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Медведев, Совбез
11:30 04.09.2025
 
Медведев допустил возврат активов России в обмен на украинскую землю

Медведев: украденные Лондоном доходы от активов РФ можно вернуть украинской землей

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что украденные Лондоном доходы от замороженных активов РФ можно вернуть "украинской землей".
Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
"С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землёй" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)", - написал Медведев в Telegram-канале.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В ЕС ответили на вопрос о замороженных российских активах
30 августа, 18:29
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯДмитрий МедведевСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала