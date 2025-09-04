https://1prime.ru/20250904/neft-861760713.html
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:30+0300
2025-09-04T09:30+0300
2025-09-04T09:30+0300
экономика
нефть
запад
канада
сша
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель. "В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства. Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250812/neft-860637042.html
запад
канада
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, запад, канада, сша, владимир путин, ес
Экономика, Нефть, ЗАПАД, КАНАДА, США, Владимир Путин, ЕС
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России
Канада снизила потолок цены на нефть из России до 47,6 доллара за баррель
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель.
"В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства.
Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Швейцария вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть