Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России - 04.09.2025
https://1prime.ru/20250904/neft-861760713.html
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:30+0300
2025-09-04T09:30+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель. "В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства. Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
09:30 04.09.2025
 
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России

Канада снизила потолок цены на нефть из России до 47,6 доллара за баррель

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель.
"В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства.
Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
