Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

2025-09-04T09:40+0300
2025-09-04T09:40+0300
2025-09-04T09:40+0300
экономика
нефть
торги
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 1%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 67 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 66,9 доллара за баррель. Показатель впервые с 27 августа находится ниже 67 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,08% - до 63,28 доллара.
нефть, торги
По состоянию на 9.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 66,9 доллара за баррель. Показатель впервые с 27 августа находится ниже 67 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,08% - до 63,28 доллара.
