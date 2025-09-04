https://1prime.ru/20250904/neft-861762269.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили снижение до 1%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 67 долларов, следует из данных торгов. | 04.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 1%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 67 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,04% относительно предыдущего закрытия - до 66,9 доллара за баррель. Показатель впервые с 27 августа находится ниже 67 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,08% - до 63,28 доллара.

