Нефть дешевеет на ожиданиях вокруг добычи ОПЕК+

2025-09-04T14:43+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

саудовская аравия

оаэ

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче в воскресенье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,11% относительно предыдущего закрытия, до 66,85 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,08%, до 63,28 доллара. Рынки ожидают следующей встречи восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Казахстана, Омана и Алжира, - которая запланирована на 7 сентября. Решения по добыче могут отразиться на нефтяных ценах. "Нефтяные рынки могут пережить распродажу из-за увеличения добычи ОПЕК, но в конечном итоге рынок осознает сокращение резервных мощностей ОПЕК", - цитирует агентство Блумберг основателя консалтинговой компании Oilytics Кешава Лохию (Keshav Lohiya). Инвесторы также ожидают позднее в четверг данных минэнерго США о запасах в стране. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 29 августа снизились на 3,4 миллиона баррелей после снижения неделей ранее на 2,4 миллиона. В ночь на четверг Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 0,6 миллиона баррелей.

