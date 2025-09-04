https://1prime.ru/20250904/novak-861803915.html
Новак оценил уровень выполнения нефтяной сделки ОПЕК+
Новак оценил уровень выполнения нефтяной сделки ОПЕК+ - 04.09.2025
Новак оценил уровень выполнения нефтяной сделки ОПЕК+
Уровень выполнения нефтяной сделки ОПЕК+ за последние 8 месяцев составляет 102%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Уровень выполнения нефтяной сделки ОПЕК+ за последние 8 месяцев составляет 102%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По итогам первых восьми месяцев у нас общий уровень исполнения сделки составляет 102% этими странами, кто участвует в этом", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума. Новак напомнил, что в последние несколько месяцев восемь стран ОПЕК+ принимали решение об увеличении добычи нефти, то есть о постепенном выходе из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, принятых в 2023 году. "Мы видим, что рынок был дефицитным. И это позволило его также сбалансировать в период высокого спроса. Это мы наблюдаем, в том числе, и по стабильным ценам на нефть на рынках, которые сегодня не такие волатильные, как если бы был дефицит или профицит", - добавил Новак. Также он отметил, что ОПЕК+ будет и дальше собираться раз в месяц, чтобы оценивать текущую ситуацию, прогнозировать и принимать дальнейшие решения. Очередная встреча пройдет 7 сентября, в воскресенье. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Уровень выполнения нефтяной сделки ОПЕК+ за последние 8 месяцев составляет 102%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По итогам первых восьми месяцев у нас общий уровень исполнения сделки составляет 102% этими странами, кто участвует в этом", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума.
Новак
напомнил, что в последние несколько месяцев восемь стран ОПЕК+
принимали решение об увеличении добычи нефти, то есть о постепенном выходе из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, принятых в 2023 году.
"Мы видим, что рынок был дефицитным. И это позволило его также сбалансировать в период высокого спроса. Это мы наблюдаем, в том числе, и по стабильным ценам на нефть на рынках, которые сегодня не такие волатильные, как если бы был дефицит или профицит", - добавил Новак.
Также он отметил, что ОПЕК+ будет и дальше собираться раз в месяц, чтобы оценивать текущую ситуацию, прогнозировать и принимать дальнейшие решения. Очередная встреча пройдет 7 сентября, в воскресенье.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
