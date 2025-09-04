Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия и Варшава возобновляют сотрудничество, заявил Орбан - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/orban-861787158.html
Венгрия и Варшава возобновляют сотрудничество, заявил Орбан
Венгрия и Варшава возобновляют сотрудничество, заявил Орбан - 04.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Варшава возобновляют сотрудничество, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода нового польского президента Кароля Навроцкого, а... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T14:25+0300
2025-09-04T14:25+0300
экономика
польша
венгрия
чехия
виктор орбан
кароль навроцкий
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/79597/93/795979342_0:41:2898:1671_1920x0_80_0_0_c717d8ba5829f4d268ce5acc0f9b9d43.jpg
БУДАПЕШТ, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода нового польского президента Кароля Навроцкого, а также выразил надежду, что деятельность Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия - V4) тоже сможет возобновиться с января 2026 года, если в Чехии пост премьера по итогам выборов осенью снова займет Андрей Бабиш. "Министр (по делам ЕС Венгрии Янош - ред.) Бока вернулся из Польши. Он привёз самые лучшие новости от президента Польши. Мы начнём восстанавливать польско-венгерское сотрудничество. (Премьер Словакии - ред.) Фицо держится, Бабиш уже на пороге, V4 может быть возобновлена с января. Вперёд!" - написал Орбан в социальных сетях.После президентских выборов в Польше в июне 2025 года Орбан поздравил Навроцкого с победой и заявил, что она положительно скажется на взаимодействии внутри Вышеградской группы. Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи глав правительств группы V4 в Праге в 2023 году заявил, что, несмотря на противоречия по отдельным темам, прежде всего, по отношению к конфликту на Украине, премьеры всех четырех стран Вышеградской группы сошлись в том, что это неформальное объединение должно существовать и далее. Глава венгерского МИД Сийярто в марте 2024 года заявил, что V4 продолжает свою работу, сотрудничество между четырьмя странами может быть эффективно в вопросе нелегальной миграции, защиты интересов европейских фермеров, а также отстаивании круга национальных компетенций, несмотря на разногласия по ряду других вопросов, например, украинскому. Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября 2025 года. Согласно опросам, фаворит выборов - оппозиционное движение ANО экс-премьера Бабиша, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21% избирателей.
https://1prime.ru/20250828/es-861408997.html
польша
венгрия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79597/93/795979342_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_35d8767700b647d0a1c5b8287f030beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, венгрия, чехия, виктор орбан, кароль навроцкий, ес, мид
Экономика, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, ЧЕХИЯ, Виктор Орбан, Кароль Навроцкий, ЕС, МИД
14:25 04.09.2025
 
Венгрия и Варшава возобновляют сотрудничество, заявил Орбан

Орбан: Венгрия и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода Навроцкого

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода нового польского президента Кароля Навроцкого, а также выразил надежду, что деятельность Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия - V4) тоже сможет возобновиться с января 2026 года, если в Чехии пост премьера по итогам выборов осенью снова займет Андрей Бабиш.
"Министр (по делам ЕС Венгрии Янош - ред.) Бока вернулся из Польши. Он привёз самые лучшие новости от президента Польши. Мы начнём восстанавливать польско-венгерское сотрудничество. (Премьер Словакии - ред.) Фицо держится, Бабиш уже на пороге, V4 может быть возобновлена с января. Вперёд!" - написал Орбан в социальных сетях.
После президентских выборов в Польше в июне 2025 года Орбан поздравил Навроцкого с победой и заявил, что она положительно скажется на взаимодействии внутри Вышеградской группы.
Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи глав правительств группы V4 в Праге в 2023 году заявил, что, несмотря на противоречия по отдельным темам, прежде всего, по отношению к конфликту на Украине, премьеры всех четырех стран Вышеградской группы сошлись в том, что это неформальное объединение должно существовать и далее.
Глава венгерского МИД Сийярто в марте 2024 года заявил, что V4 продолжает свою работу, сотрудничество между четырьмя странами может быть эффективно в вопросе нелегальной миграции, защиты интересов европейских фермеров, а также отстаивании круга национальных компетенций, несмотря на разногласия по ряду других вопросов, например, украинскому.
Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября 2025 года. Согласно опросам, фаворит выборов - оппозиционное движение ANО экс-премьера Бабиша, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21% избирателей.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии
28 августа, 21:08
 
ЭкономикаПОЛЬШАВЕНГРИЯЧЕХИЯВиктор ОрбанКароль НавроцкийЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала