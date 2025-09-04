https://1prime.ru/20250904/ozon-861783667.html

Ozon проведет проверку поставщика спагетти Ozon fresh

Ozon проведет проверку поставщика спагетти Ozon fresh - 04.09.2025, ПРАЙМ

Ozon проведет проверку поставщика спагетти Ozon fresh

Ozon убрал из продажи партию спагетти Ozon fresh, не соответствующую ГОСТу, инициировал дополнительную проверку поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T13:27+0300

2025-09-04T13:27+0300

2025-09-04T13:27+0300

экономика

бизнес

промышленность

ozon

роскачество

ашан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon убрал из продажи партию спагетти Ozon fresh, не соответствующую ГОСТу, инициировал дополнительную проверку поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В четверг Роскачество сообщило агентству о выявлении несоответствия спагетти трех торговых марок - "Ашан", Ozon fresh и Baisad - обязательным требованиям законодательства (ГОСТ), в них зафиксировано критичное превышение доли муки из мягкой пшеницы, которое составило более 25% при норме по ГОСТу не более 5%. Вместе с тем там отметили, что вся продукция безопасна. "Мы инициировали дополнительную проверку поставщика спагетти и уже скрыли некачественную партию. Отправили продукцию в независимые аккредитованные лаборатории - по результатам проведенного исследования и собственных проверок предоставим Роскачеству отчет", - сообщили в Ozon. В пресс-службе добавили, что дополнительно будет принято решение о продолжении сотрудничества с поставщиком продукции. "Качество и вкус продукции Ozon fresh для нас приоритет, поэтому мы внимательно проверяем поставщиков и на постоянной основе сотрудничаем с Роскачеством", - подчеркнули там.

https://1prime.ru/20250904/roskachestvo-861750449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, ozon, роскачество, ашан