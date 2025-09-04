Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/primore-861742192.html
В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей
В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей - 04.09.2025, ПРАЙМ
В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей
Порядка 180 миллиардов рублей будет вложено за 5 лет в проекты в режимах специального административного района (САР), территорий опережающего развития (ТОР),... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T02:42+0300
2025-09-04T02:42+0300
экономика
бизнес
остров русский
приморье
приморский край
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861742192.jpg?1756942978
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Порядка 180 миллиардов рублей будет вложено за 5 лет в проекты в режимах специального административного района (САР), территорий опережающего развития (ТОР), инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) на острове Русском в Приморье, сообщил замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев. "В общем здесь, считая на память, порядка 180 миллиардов (рублей -ред.) в ближайшие пять лет будет капитализировано на этой территории, именно на острове", - сказал Алтабаев на сессии, посвященной строительству общественно-делового центра "Петровская сопка" для резидентов САР на острове Русском и прошедшей в рамках ВЭФ-2025. Он рассказал, что Минвостокразвития договорилось с правительством Приморского края и уже начали работу улучшению подводящей инфраструктуры к острову, что станет новым импульсом для развития режимов САР, ТОР, ИНТЦ. "Уже действуем - Корпорация развития (Дальнего Востока и Арктики - ред.) уже оформляет соответствующие технические условия. Электричество, новые очистные сооружения и так далее. То есть остров в ближайшие 2-3 года заживет с новым качеством", - уточнил Алтабаев. Также, по его словам, с властями Приморского края принято решение развивать ИНТЦ-режим. "Мы, федеральная власть, уже порядка 20 миллиардов (рублей) предусмотрели на законодательном уровне - это закон о бюджете. Первые 2,7 миллиарда уже довели Приморью. И в этом году планируем начать строить новые корпуса для развития науки, развития технологий и так далее. И все знают об объекте Курчатовского института", - добавил замминистра. В июне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что резидентами режима специального административного района на острове Русском стали 120 компаний, они уплатили более 30 миллиардов рублей дополнительных налогов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
остров русский
приморье
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, остров русский, приморье, приморский край, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, Бизнес, Остров Русский, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
02:42 04.09.2025
 
В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей

В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей за пять лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Порядка 180 миллиардов рублей будет вложено за 5 лет в проекты в режимах специального административного района (САР), территорий опережающего развития (ТОР), инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) на острове Русском в Приморье, сообщил замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев.
"В общем здесь, считая на память, порядка 180 миллиардов (рублей -ред.) в ближайшие пять лет будет капитализировано на этой территории, именно на острове", - сказал Алтабаев на сессии, посвященной строительству общественно-делового центра "Петровская сопка" для резидентов САР на острове Русском и прошедшей в рамках ВЭФ-2025.
Он рассказал, что Минвостокразвития договорилось с правительством Приморского края и уже начали работу улучшению подводящей инфраструктуры к острову, что станет новым импульсом для развития режимов САР, ТОР, ИНТЦ.
"Уже действуем - Корпорация развития (Дальнего Востока и Арктики - ред.) уже оформляет соответствующие технические условия. Электричество, новые очистные сооружения и так далее. То есть остров в ближайшие 2-3 года заживет с новым качеством", - уточнил Алтабаев.
Также, по его словам, с властями Приморского края принято решение развивать ИНТЦ-режим.
"Мы, федеральная власть, уже порядка 20 миллиардов (рублей) предусмотрели на законодательном уровне - это закон о бюджете. Первые 2,7 миллиарда уже довели Приморью. И в этом году планируем начать строить новые корпуса для развития науки, развития технологий и так далее. И все знают об объекте Курчатовского института", - добавил замминистра.
В июне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что резидентами режима специального административного района на острове Русском стали 120 компаний, они уплатили более 30 миллиардов рублей дополнительных налогов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесОстров РусскийПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала