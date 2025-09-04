https://1prime.ru/20250904/putin-861761465.html

Путин приехал в филиал центра "Россия" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин приехал в филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства накануне прилетел в Приморье после насыщенной рабочей программы в Китае. В ходе посещения филиала центра во Владивостоке президенту будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Филиал центра "Россия" разместился на базе Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и стал знаковым местом для жителей и гостей города. Визитной карточкой филиала станет аквариум овальной формы с осетрами. Общая площадь объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории региона, достижениям и планам развития. Филиал сможет одновременно принимать до 500 посетителей. Президент год назад подписал указ о создании национального центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в Москве в День народного единства 4 ноября. С момента открытия этой площадки Путин побывал в центре пять раз, в том числе приезжал на съезды "Единой России" и "Движения первых", а также на Всероссийский муниципальный форум. По поручению президента в регионах страны создаются филиалы центра "Россия". Сейчас открывается филиал в Приморском крае, до конца этого года должны начать работу филиалы в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.

