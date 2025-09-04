Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09:39 04.09.2025 (обновлено: 10:51 04.09.2025)
 
Путин приехал в филиал центра "Россия" во Владивостоке

Президент Путин приехал в филиал национального центра "Россия" во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин приехал в филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства накануне прилетел в Приморье после насыщенной рабочей программы в Китае.
В ходе посещения филиала центра во Владивостоке президенту будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.
Филиал центра "Россия" разместился на базе Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и стал знаковым местом для жителей и гостей города. Визитной карточкой филиала станет аквариум овальной формы с осетрами.
Общая площадь объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории региона, достижениям и планам развития. Филиал сможет одновременно принимать до 500 посетителей.
Президент год назад подписал указ о создании национального центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в Москве в День народного единства 4 ноября. С момента открытия этой площадки Путин побывал в центре пять раз, в том числе приезжал на съезды "Единой России" и "Движения первых", а также на Всероссийский муниципальный форум.
По поручению президента в регионах страны создаются филиалы центра "Россия". Сейчас открывается филиал в Приморском крае, до конца этого года должны начать работу филиалы в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.
