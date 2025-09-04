Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о гидроэнергетическом потенциале Дальнего Востока
2025-09-04T13:46+0300
2025-09-04T13:46+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. "Гидроэнергетический потенциал региона, масштабный, большой, используется пока явно недостаточно. При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы: от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.Глава государства также заметил, что за последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
13:46 04.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
"Гидроэнергетический потенциал региона, масштабный, большой, используется пока явно недостаточно. При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы: от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.
Глава государства также заметил, что за последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
