https://1prime.ru/20250904/putin-861784688.html
Путин рассказал о гидроэнергетическом потенциале Дальнего Востока
Путин рассказал о гидроэнергетическом потенциале Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о гидроэнергетическом потенциале Дальнего Востока
Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:46+0300
2025-09-04T13:46+0300
2025-09-04T13:46+0300
энергетика
нефть
дальний восток
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. "Гидроэнергетический потенциал региона, масштабный, большой, используется пока явно недостаточно. При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы: от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.Глава государства также заметил, что за последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/putin-861783071.html
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, дальний восток, владивосток, владимир путин
Энергетика, Нефть, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
Путин рассказал о гидроэнергетическом потенциале Дальнего Востока
Путин: гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока используется недостаточно
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
"Гидроэнергетический потенциал региона, масштабный, большой, используется пока явно недостаточно. При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы: от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.
Глава государства также заметил, что за последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока