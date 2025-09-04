https://1prime.ru/20250904/putin-861785021.html
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке
Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:47+0300
2025-09-04T13:47+0300
2025-09-04T13:47+0300
экономика
россия
нефть
дальний восток
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861784866_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cceb1e6b3ad21940b4b466caf21161a4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась", - сказал Путин во время совещания.Российский лидер также добавил, что особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. Откладывать их обновление нельзя, подчеркнул президент.
https://1prime.ru/20250904/putin-861783071.html
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861784866_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b888edcd90969e967585f1d4c7b524fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть, дальний восток, владивосток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Нефть, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке
Путин: нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась", - сказал Путин во время совещания.
Российский лидер также добавил, что особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. Откладывать их обновление нельзя, подчеркнул президент.
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока