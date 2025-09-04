Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке
Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:47+0300
2025-09-04T13:47+0300
экономика
россия
нефть
дальний восток
владивосток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась", - сказал Путин во время совещания.Российский лидер также добавил, что особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. Откладывать их обновление нельзя, подчеркнул президент.
дальний восток
владивосток
россия, нефть, дальний восток, владивосток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Нефть, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
13:47 04.09.2025
 
Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке

Путин: нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась", - сказал Путин во время совещания.
Российский лидер также добавил, что особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. Откладывать их обновление нельзя, подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
13:30
 
ЭкономикаРОССИЯНефтьДальний ВостокВладивостокВладимир Путин
 
 
