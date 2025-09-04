https://1prime.ru/20250904/putin-861785021.html

Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке

Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ

Путин поручил найти финансирование гидроэнергетики на Дальнем Востоке

Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T13:47+0300

2025-09-04T13:47+0300

2025-09-04T13:47+0300

экономика

россия

нефть

дальний восток

владивосток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861784866_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cceb1e6b3ad21940b4b466caf21161a4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась", - сказал Путин во время совещания.Российский лидер также добавил, что особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. Откладывать их обновление нельзя, подчеркнул президент.

https://1prime.ru/20250904/putin-861783071.html

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, дальний восток, владивосток, владимир путин