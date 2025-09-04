https://1prime.ru/20250904/reshetnikov-861800765.html

Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, всем придется к этому адаптироваться, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе - это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", - сказал Решетников в интервью телеканалу РБК. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

