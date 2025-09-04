https://1prime.ru/20250904/reshetnikov-861800765.html
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников - 04.09.2025, ПРАЙМ
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников
Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, всем придется к этому адаптироваться, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:21+0300
2025-09-04T18:21+0300
2025-09-04T18:21+0300
россия
рф
владивосток
максим решетников
вэф-25
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/76/838017651_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_8b91a52806eea26972f99d8d3f4194ea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, всем придется к этому адаптироваться, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе - это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", - сказал Решетников в интервью телеканалу РБК. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/rubl--861780662.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/76/838017651_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_4026390cd0646b9b46bda2f1d8d82f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владивосток, максим решетников, вэф-25, минэкономразвития рф
РОССИЯ, РФ, Владивосток, Максим Решетников, ВЭФ-25, Минэкономразвития РФ
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников
Решетников заявил, что курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок