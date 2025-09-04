Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников - 04.09.2025
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, всем придется к этому адаптироваться, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе - это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", - сказал Решетников в интервью телеканалу РБК. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
18:21 04.09.2025
 
Курс рубля в прогнозе МЭР будет крепче, заявил Решетников

Решетников заявил, что курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, всем придется к этому адаптироваться, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе - это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", - сказал Решетников в интервью телеканалу РБК.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рубль снижается на минимумы с конца июля: доллар дороже 81 рубля
РОССИЯ, РФ, Владивосток, Максим Решетников, ВЭФ-25, Минэкономразвития РФ
 
 
