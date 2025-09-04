Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество выявило несоответствие спагетти требованиям ГОСТа - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/roskachestvo-861750449.html
Роскачество выявило несоответствие спагетти требованиям ГОСТа
Роскачество выявило несоответствие спагетти требованиям ГОСТа - 04.09.2025, ПРАЙМ
Роскачество выявило несоответствие спагетти требованиям ГОСТа
Специалисты Роскачества выявили несоответствие спагетти трех торговых марок, "Ашан", Ozon fresh и Baisad, обязательным требованиям законодательства (ГОСТ), в... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T06:46+0300
2025-09-04T06:46+0300
бизнес
экономика
промышленность
ашан
роскачество
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861750449.jpg?1756957606
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роскачества выявили несоответствие спагетти трех торговых марок, "Ашан", Ozon fresh и Baisad, обязательным требованиям законодательства (ГОСТ), в них зафиксировано критичное превышение доли муки из мягкой пшеницы, которое составило более 25%, вместе с тем вся продукция безопасна, рассказали РИА Новости в организации. Там уточнили, что в исследовании участвовала продукция торговых марок "Добродея", Federici, "Шебекинские", Makfa, Maltagliati, pastaZara, Barilla, GranMulino, "ВкусВилл", "Царь", Pasteroni, Роллтон, Grand di Pasta, "Лента", "Маркет Перекресток", La Molisana, Bioitalia, "Ашан", Ozon fresh, Baisad. Проверка проводилась по 434 показателям. Подчеркивается, что вся исследованная продукция безопасна. Ни в одном из образцов не были обнаружены пестициды, токсины, ГМО, патогенные микроорганизмы, а также вредители. "Продукция трех торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства из-за критичного превышения доли муки из мягкой пшеницы (допустимо не более 5% по ГОСТ-31743): "Ашан", Ozon fresh, Baisad. Во всех трех случаях массовая доля муки из мягкой пшеницы более 25%", - говорится в сообщении. "Слипшиеся после варки спагетти - признак не самого высокого качества продукта. Это часто происходит, если производитель использовал недорогую муку из мягкой пшеницы либо недостаточно качественную муку из твердой пшеницы. В ходе исследования излишняя слипаемость отмечена у спагетти ТМ "Ашан" и Ozon fresh", - добавили в организации. Также отмечается, что была выявлена недостоверность маркировки в спагетти ряда торговых марок. Массовая доля белка в продукции Ozon fresh не соответствует фактической, также массовая доля жира отличается от фактической в спагетти Baisad и Ozon fresh. "По массе нетто, массовой доле углеводов и идентификации сырьевого состава несоответствий нет", - добавили в Роскачестве. Кроме того, специалисты проверили продукцию на наличие лома и крошки в упаковках, которое не установлено современным ГОСТом, однако вынесено в опережающий стандарт Роскачества. В исследовании поясняется, что спагетти 8 из 20 торговых марок по этому параметру имели недочеты. Также указывается, что спагетти марок "Добродея", Federici, "Шебекинские", Makfa, Maltagliati, pastaZara, Barilla и GranMulino не только не имеют нарушений обязательных требований, но и соответствуют всем требованиям опережающего стандарта организации. Тем самым они могут претендовать на присвоение государственного знака качества. По итогам исследования производителю спагетти торговой марки "Ашан" ООО "Нудел Продукт" Роспотребнадзором направлено письмо по вопросу соблюдения обязательных требований при производстве макаронных изделий. В адрес производителя продукции марки Ozon fresh ООО "Макаронная фабрика "Америя" ФМБА России направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производителю спагетти марки Baisad ОАО "Байсад-Кашира" Роспотребнадзором объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению их соблюдения. "Производители, в продукции которых были выявлены нарушения, сообщили о проведении корректирующих мер для улучшения качества", - заключили в организации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, ашан, роскачество, ozon
Бизнес, Экономика, Промышленность, Ашан, Роскачество, Ozon
06:46 04.09.2025
 
Роскачество выявило несоответствие спагетти требованиям ГОСТа

Роскачество выявило несоответствие спагетти требованиям ГОСТа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роскачества выявили несоответствие спагетти трех торговых марок, "Ашан", Ozon fresh и Baisad, обязательным требованиям законодательства (ГОСТ), в них зафиксировано критичное превышение доли муки из мягкой пшеницы, которое составило более 25%, вместе с тем вся продукция безопасна, рассказали РИА Новости в организации.
Там уточнили, что в исследовании участвовала продукция торговых марок "Добродея", Federici, "Шебекинские", Makfa, Maltagliati, pastaZara, Barilla, GranMulino, "ВкусВилл", "Царь", Pasteroni, Роллтон, Grand di Pasta, "Лента", "Маркет Перекресток", La Molisana, Bioitalia, "Ашан", Ozon fresh, Baisad. Проверка проводилась по 434 показателям.
Подчеркивается, что вся исследованная продукция безопасна. Ни в одном из образцов не были обнаружены пестициды, токсины, ГМО, патогенные микроорганизмы, а также вредители.
"Продукция трех торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства из-за критичного превышения доли муки из мягкой пшеницы (допустимо не более 5% по ГОСТ-31743): "Ашан", Ozon fresh, Baisad. Во всех трех случаях массовая доля муки из мягкой пшеницы более 25%", - говорится в сообщении.
"Слипшиеся после варки спагетти - признак не самого высокого качества продукта. Это часто происходит, если производитель использовал недорогую муку из мягкой пшеницы либо недостаточно качественную муку из твердой пшеницы. В ходе исследования излишняя слипаемость отмечена у спагетти ТМ "Ашан" и Ozon fresh", - добавили в организации.
Также отмечается, что была выявлена недостоверность маркировки в спагетти ряда торговых марок. Массовая доля белка в продукции Ozon fresh не соответствует фактической, также массовая доля жира отличается от фактической в спагетти Baisad и Ozon fresh. "По массе нетто, массовой доле углеводов и идентификации сырьевого состава несоответствий нет", - добавили в Роскачестве.
Кроме того, специалисты проверили продукцию на наличие лома и крошки в упаковках, которое не установлено современным ГОСТом, однако вынесено в опережающий стандарт Роскачества. В исследовании поясняется, что спагетти 8 из 20 торговых марок по этому параметру имели недочеты.
Также указывается, что спагетти марок "Добродея", Federici, "Шебекинские", Makfa, Maltagliati, pastaZara, Barilla и GranMulino не только не имеют нарушений обязательных требований, но и соответствуют всем требованиям опережающего стандарта организации. Тем самым они могут претендовать на присвоение государственного знака качества.
По итогам исследования производителю спагетти торговой марки "Ашан" ООО "Нудел Продукт" Роспотребнадзором направлено письмо по вопросу соблюдения обязательных требований при производстве макаронных изделий. В адрес производителя продукции марки Ozon fresh ООО "Макаронная фабрика "Америя" ФМБА России направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Производителю спагетти марки Baisad ОАО "Байсад-Кашира" Роспотребнадзором объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению их соблюдения. "Производители, в продукции которых были выявлены нарушения, сообщили о проведении корректирующих мер для улучшения качества", - заключили в организации.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьАшанРоскачествоOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала