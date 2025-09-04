https://1prime.ru/20250904/rossiya-861797218.html
Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. В Европе выражают беспокойство из-за возможного нового наступления российских вооруженных сил на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg. "Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украине, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности…" — говорится в публикации. Агентство также отметило, что на прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне представители Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск около Красноармейска. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине в среду сообщил, что российская армия продвигается по всей линии фронта.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) является одним из ключевых узлов для украинских вооруженных сил на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Через него осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
