Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250904/rossiya-861797218.html
Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России
Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России
В Европе выражают беспокойство из-за возможного нового наступления российских вооруженных сил на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:51+0300
2025-09-04T16:51+0300
спецоперация на украине
россия
европа
украина
германия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_4cbe71ce41095bc7ab2c87d2b5cc45b6.jpg
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. В Европе выражают беспокойство из-за возможного нового наступления российских вооруженных сил на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg. "Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украине, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности…" — говорится в публикации. Агентство также отметило, что на прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне представители Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск около Красноармейска. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине в среду сообщил, что российская армия продвигается по всей линии фронта.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) является одним из ключевых узлов для украинских вооруженных сил на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Через него осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима. ​
https://1prime.ru/20250904/uitkoff-861792879.html
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861790208.html
европа
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_586f2d8505c5427ed7dbbf0919f1fe9b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, украина, германия, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин
16:51 04.09.2025
 
Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России

Bloomberg: лидеры ЕС забеспокоились из-за возможного наступления России на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Логотип Евросоюза . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. В Европе выражают беспокойство из-за возможного нового наступления российских вооруженных сил на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg.
"Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украине, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности…" — говорится в публикации.
Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" по Украине до ее завершения
16:03
Агентство также отметило, что на прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне представители Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск около Красноармейска.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине в среду сообщил, что российская армия продвигается по всей линии фронта.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) является одним из ключевых узлов для украинских вооруженных сил на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Через него осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима. ​
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Депутат Рады раскрыл смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
15:21
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала