https://1prime.ru/20250904/rossiya-861797218.html

Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России

Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России - 04.09.2025, ПРАЙМ

Bloomberg заявило о страхе в Европе из-за возможного шага России

В Европе выражают беспокойство из-за возможного нового наступления российских вооруженных сил на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T16:51+0300

2025-09-04T16:51+0300

2025-09-04T16:51+0300

спецоперация на украине

россия

европа

украина

германия

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_4cbe71ce41095bc7ab2c87d2b5cc45b6.jpg

МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. В Европе выражают беспокойство из-за возможного нового наступления российских вооруженных сил на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg. "Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украине, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности…" — говорится в публикации. Агентство также отметило, что на прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне представители Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск около Красноармейска. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине в среду сообщил, что российская армия продвигается по всей линии фронта.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) является одним из ключевых узлов для украинских вооруженных сил на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Через него осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима. ​

https://1prime.ru/20250904/uitkoff-861792879.html

https://1prime.ru/20250904/ukraina-861790208.html

европа

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, украина, германия, владимир зеленский, владимир путин