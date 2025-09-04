https://1prime.ru/20250904/rusgidro-861749413.html

"Русгидро" считает правильным совместить свои активы на Дальнем Востоке

энергетика

нефть

россия

дальний восток

амурская область

хабаровский край

максим шаскольский

андрей рюмин

русгидро

дрск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861749413.jpg?1756955773

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" считает правильным сначала совместить свои электросетевые активы на Дальнем Востоке (Дальневосточную распределительную сетевую компанию, ДРСК, и "Якутскэнерго"), чтобы затем передать их в другое владение, заявил журналистам замглавы компании Роман Бердников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). СМИ писали, что Минэнерго прорабатывает вопрос передачи в собственность "Россетей" электросети ДРСК, принадлежащей "Русгидро". Передача сетей связана с тем, что Дальний Восток с 1 января был отнесен к оптовому энергорынку, где цена на электроэнергию формируется рыночными механизмами, а не регулируется тарифами, а закон запрещает совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. "Мы считаем правильным, что не ДРСК отдельно надо "распаковывать", а "Якутскэнерго" сливать с ДРСК, и все это вместе отдавать. Это разумная история… но пока директивы нет", - сказал Бердников. Он пояснил, что это вопрос директивы, которую компании должно дать министерство через постановление правительства. Электросетевую систему на Дальнем Востоке, принадлежащую "Русгидро", можно будет передавать в собственность "Россетей" не в нынешнем виде, так как компания убыточна, а при наступлении финансовой устойчивости, уточнял глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. В апреле глава "Русгидро" Виктор Хмарин сообщал, что компания ведет переговоры с "Россетями" о передаче электросети на Дальнем Востоке. Однако в июне глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам, что сейчас переговоры по этому вопросу не ведутся, не ясен источник финансирования этой покупки. ДРСК осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также юга Якутии. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

2025

нефть, россия, дальний восток, амурская область, хабаровский край, максим шаскольский, андрей рюмин, русгидро, дрск, россети