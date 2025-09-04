Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русгидро" считает правильным совместить свои активы на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/rusgidro-861749413.html
"Русгидро" считает правильным совместить свои активы на Дальнем Востоке
"Русгидро" считает правильным совместить свои активы на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" считает правильным совместить свои активы на Дальнем Востоке
"Русгидро" считает правильным сначала совместить свои электросетевые активы на Дальнем Востоке (Дальневосточную распределительную сетевую компанию, ДРСК, и... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T06:16+0300
2025-09-04T06:16+0300
энергетика
нефть
россия
дальний восток
амурская область
хабаровский край
максим шаскольский
андрей рюмин
русгидро
дрск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861749413.jpg?1756955773
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" считает правильным сначала совместить свои электросетевые активы на Дальнем Востоке (Дальневосточную распределительную сетевую компанию, ДРСК, и "Якутскэнерго"), чтобы затем передать их в другое владение, заявил журналистам замглавы компании Роман Бердников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). СМИ писали, что Минэнерго прорабатывает вопрос передачи в собственность "Россетей" электросети ДРСК, принадлежащей "Русгидро". Передача сетей связана с тем, что Дальний Восток с 1 января был отнесен к оптовому энергорынку, где цена на электроэнергию формируется рыночными механизмами, а не регулируется тарифами, а закон запрещает совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. "Мы считаем правильным, что не ДРСК отдельно надо "распаковывать", а "Якутскэнерго" сливать с ДРСК, и все это вместе отдавать. Это разумная история… но пока директивы нет", - сказал Бердников. Он пояснил, что это вопрос директивы, которую компании должно дать министерство через постановление правительства. Электросетевую систему на Дальнем Востоке, принадлежащую "Русгидро", можно будет передавать в собственность "Россетей" не в нынешнем виде, так как компания убыточна, а при наступлении финансовой устойчивости, уточнял глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. В апреле глава "Русгидро" Виктор Хмарин сообщал, что компания ведет переговоры с "Россетями" о передаче электросети на Дальнем Востоке. Однако в июне глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам, что сейчас переговоры по этому вопросу не ведутся, не ясен источник финансирования этой покупки. ДРСК осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также юга Якутии. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
дальний восток
амурская область
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, дальний восток, амурская область, хабаровский край, максим шаскольский, андрей рюмин, русгидро, дрск, россети
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Дальний Восток, Амурская область, Хабаровский край, Максим Шаскольский, Андрей Рюмин, Русгидро, ДРСК, Россети
06:16 04.09.2025
 
"Русгидро" считает правильным совместить свои активы на Дальнем Востоке

Замглавы "Русгидро" Бердников: надо совместить электросетевые активы на Дальнем Востоке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" считает правильным сначала совместить свои электросетевые активы на Дальнем Востоке (Дальневосточную распределительную сетевую компанию, ДРСК, и "Якутскэнерго"), чтобы затем передать их в другое владение, заявил журналистам замглавы компании Роман Бердников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
СМИ писали, что Минэнерго прорабатывает вопрос передачи в собственность "Россетей" электросети ДРСК, принадлежащей "Русгидро". Передача сетей связана с тем, что Дальний Восток с 1 января был отнесен к оптовому энергорынку, где цена на электроэнергию формируется рыночными механизмами, а не регулируется тарифами, а закон запрещает совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей.
"Мы считаем правильным, что не ДРСК отдельно надо "распаковывать", а "Якутскэнерго" сливать с ДРСК, и все это вместе отдавать. Это разумная история… но пока директивы нет", - сказал Бердников.
Он пояснил, что это вопрос директивы, которую компании должно дать министерство через постановление правительства.
Электросетевую систему на Дальнем Востоке, принадлежащую "Русгидро", можно будет передавать в собственность "Россетей" не в нынешнем виде, так как компания убыточна, а при наступлении финансовой устойчивости, уточнял глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
В апреле глава "Русгидро" Виктор Хмарин сообщал, что компания ведет переговоры с "Россетями" о передаче электросети на Дальнем Востоке. Однако в июне глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам, что сейчас переговоры по этому вопросу не ведутся, не ясен источник финансирования этой покупки.
ДРСК осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также юга Якутии.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯДальний ВостокАмурская областьХабаровский крайМаксим ШаскольскийАндрей РюминРусгидроДРСКРоссети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала