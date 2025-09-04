https://1prime.ru/20250904/rynok-861791950.html
Российский рынок акций растет в четверг
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.29 мск рос на 0,45% - до 2 880,42 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 0,98% - до 66,93 доллара за баррель. "К середине торговой сессии четверга индекс Мосбиржи вплотную приближается к уровню 2900 пунктов. Однако возвращение дефляции недостаточный повод для продолжения роста. По-прежнему сильным сдерживающим фактором для рынка остается геополитическая неопределенность и отсутствие ощутимого прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Дополнительную поддержку рынку оказала сдержанная риторика президента США — вопреки ожиданиям Дональд Трамп воздержался от резких заявлений и угроз, что помогло российским активам удержаться от коррекции. Тем не менее геополитическая обстановка по-прежнему остается фактором неопределенности для инвесторов", - заметила Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Камаза" (+2,02%), "Эн+ Груп" (+1,75%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,40%), обыкновенные акции "Лукойла" (+1,18%), "Мосэнерго" (+1,09%). В лидерах снижения акции "Селигдара" (-1,41%), "Вуш Холдинга" (-1,25%), "Совкомфлота" (-1,14%), "ПИКа" (-0,92%), "АФК Система" (-0,89%). "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, оживились на фоне постепенного ослабления рубля в том числе против доллара. Бумаги "Роснефти" (+0,12%) получали поддержку от новостей о подписании в Китае допсоглашения о поставке 2,5 миллиона тонн нефти в Китай через Казахстан", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Акции "Лукойла" с конца августа пытаются продолжить восходящее движение после решения компании погасить 76 миллионов квазиказначейских акций, которые будут вычтены из расчета при определении рекомендации по дивидендам. Впоследствии рынок повысил консенсус-прогноз промежуточных дивидендов "Лукойла" до 433 рублей на акцию, что соответствует текущей доходности 6,7%, добавляет она. ПРОГНОЗЫ Гудым ожидает закрытие торгов в "зеленой зоне". "Технически, на дневном графике индекс Мосбиржи заканчивает консолидацию в вершине сходящегося треугольника. Соответственно, направление выхода из вершины треугольника в ближайшие торговые сессии определит направление развития последующего, уже более сильного тренда. При позитивном сценарии возможен рост к отметке 3020 пунктов, при негативном – зеркальная коррекция к линии поддержки 2750 пунктов", - рассказал Муштаков. В четверг и пятницу при нейтральном новостном фоне эксперт ожидает продолжение консолидации индекса Мосбиржи в торговом диапазоне 2840-2920 пунктов.
