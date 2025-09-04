Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в четверг - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/rynok-861791950.html
Российский рынок акций растет в четверг
Российский рынок акций растет в четверг - 04.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в четверг
Российский рынок акций растет днем четверга, следует из данных торгов. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T15:39+0300
2025-09-04T15:39+0300
экономика
рынок
торги
акции
китай
сша
дональд трамп
мосбиржа
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.29 мск рос на 0,45% - до 2 880,42 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 0,98% - до 66,93 доллара за баррель. "К середине торговой сессии четверга индекс Мосбиржи вплотную приближается к уровню 2900 пунктов. Однако возвращение дефляции недостаточный повод для продолжения роста. По-прежнему сильным сдерживающим фактором для рынка остается геополитическая неопределенность и отсутствие ощутимого прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Дополнительную поддержку рынку оказала сдержанная риторика президента США — вопреки ожиданиям Дональд Трамп воздержался от резких заявлений и угроз, что помогло российским активам удержаться от коррекции. Тем не менее геополитическая обстановка по-прежнему остается фактором неопределенности для инвесторов", - заметила Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Камаза" (+2,02%), "Эн+ Груп" (+1,75%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,40%), обыкновенные акции "Лукойла" (+1,18%), "Мосэнерго" (+1,09%). В лидерах снижения акции "Селигдара" (-1,41%), "Вуш Холдинга" (-1,25%), "Совкомфлота" (-1,14%), "ПИКа" (-0,92%), "АФК Система" (-0,89%). "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, оживились на фоне постепенного ослабления рубля в том числе против доллара. Бумаги "Роснефти" (+0,12%) получали поддержку от новостей о подписании в Китае допсоглашения о поставке 2,5 миллиона тонн нефти в Китай через Казахстан", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Акции "Лукойла" с конца августа пытаются продолжить восходящее движение после решения компании погасить 76 миллионов квазиказначейских акций, которые будут вычтены из расчета при определении рекомендации по дивидендам. Впоследствии рынок повысил консенсус-прогноз промежуточных дивидендов "Лукойла" до 433 рублей на акцию, что соответствует текущей доходности 6,7%, добавляет она. ПРОГНОЗЫ Гудым ожидает закрытие торгов в "зеленой зоне". "Технически, на дневном графике индекс Мосбиржи заканчивает консолидацию в вершине сходящегося треугольника. Соответственно, направление выхода из вершины треугольника в ближайшие торговые сессии определит направление развития последующего, уже более сильного тренда. При позитивном сценарии возможен рост к отметке 3020 пунктов, при негативном – зеркальная коррекция к линии поддержки 2750 пунктов", - рассказал Муштаков. В четверг и пятницу при нейтральном новостном фоне эксперт ожидает продолжение консолидации индекса Мосбиржи в торговом диапазоне 2840-2920 пунктов.
https://1prime.ru/20250904/minenergo-861789286.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, китай, сша, дональд трамп, мосбиржа, лукойл
Экономика, Рынок, Торги, Акции, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, Лукойл
15:39 04.09.2025
 
Российский рынок акций растет в четверг

Российский рынок акций растет днем четверга

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем четверга, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.29 мск рос на 0,45% - до 2 880,42 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время снижался на 0,98% - до 66,93 доллара за баррель.
"К середине торговой сессии четверга индекс Мосбиржи вплотную приближается к уровню 2900 пунктов. Однако возвращение дефляции недостаточный повод для продолжения роста. По-прежнему сильным сдерживающим фактором для рынка остается геополитическая неопределенность и отсутствие ощутимого прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Дополнительную поддержку рынку оказала сдержанная риторика президента США — вопреки ожиданиям Дональд Трамп воздержался от резких заявлений и угроз, что помогло российским активам удержаться от коррекции. Тем не менее геополитическая обстановка по-прежнему остается фактором неопределенности для инвесторов", - заметила Кристина Гудым из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста акции "Камаза" (+2,02%), "Эн+ Груп" (+1,75%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,40%), обыкновенные акции "Лукойла" (+1,18%), "Мосэнерго" (+1,09%).
В лидерах снижения акции "Селигдара" (-1,41%), "Вуш Холдинга" (-1,25%), "Совкомфлота" (-1,14%), "ПИКа" (-0,92%), "АФК Система" (-0,89%).
"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, оживились на фоне постепенного ослабления рубля в том числе против доллара. Бумаги "Роснефти" (+0,12%) получали поддержку от новостей о подписании в Китае допсоглашения о поставке 2,5 миллиона тонн нефти в Китай через Казахстан", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Акции "Лукойла" с конца августа пытаются продолжить восходящее движение после решения компании погасить 76 миллионов квазиказначейских акций, которые будут вычтены из расчета при определении рекомендации по дивидендам. Впоследствии рынок повысил консенсус-прогноз промежуточных дивидендов "Лукойла" до 433 рублей на акцию, что соответствует текущей доходности 6,7%, добавляет она.
ПРОГНОЗЫ
Гудым ожидает закрытие торгов в "зеленой зоне".
"Технически, на дневном графике индекс Мосбиржи заканчивает консолидацию в вершине сходящегося треугольника. Соответственно, направление выхода из вершины треугольника в ближайшие торговые сессии определит направление развития последующего, уже более сильного тренда. При позитивном сценарии возможен рост к отметке 3020 пунктов, при негативном – зеркальная коррекция к линии поддержки 2750 пунктов", - рассказал Муштаков.
В четверг и пятницу при нейтральном новостном фоне эксперт ожидает продолжение консолидации индекса Мосбиржи в торговом диапазоне 2840-2920 пунктов.
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
14:56
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииКИТАЙСШАДональд ТрампМосбиржаЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала