Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД с мая по август перевезли более 52 миллионов пассажиров - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/rzhd-861799406.html
РЖД с мая по август перевезли более 52 миллионов пассажиров
РЖД с мая по август перевезли более 52 миллионов пассажиров - 04.09.2025, ПРАЙМ
РЖД с мая по август перевезли более 52 миллионов пассажиров
Поезда дальнего следования по сети РЖД с мая по август перевезли 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T17:52+0300
2025-09-04T17:52+0300
бизнес
россия
краснодар
волгоград
екатеринбург
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поезда дальнего следования по сети РЖД с мая по август перевезли 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "С мая по август в поездах дальнего следования по сети РЖД совершили поездки 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В направлении Черноморского побережья перевозки снизились на 15% к 2024 году. Это связано с введёнными ограничениями на пляжах Анапы и Таманского полуострова. При этом перевозки на других направлениях выросли. Например, в сообщении с курортами Кавминвод, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Белгородом рост составил более 20%", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество отправленных пассажиров заметно выросло между такими агломерациями, как: Казань - Нижний Новгород, Екатеринбург; Краснодар - Сочи, Волгоград; Омск - Тюмень, Екатеринбург; а также Новосибирск - Красноярск. За счёт такого перераспределения пассажиропотоков объём перевозок в целом сохраняется на уровне прошлого года. В РЖД добавили, что за прошедший период с мая по август поезда доставили к местам отдыха и обратно 10,1 миллиона пассажиров от 0 до 18 лет. При этом чаще всего путешествовали дети в возрасте от 10 до 18 лет – они совершили 6,2 миллиона поездок.
https://1prime.ru/20250902/rzhd-861663450.html
краснодар
волгоград
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодар, волгоград, екатеринбург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, ЕКАТЕРИНБУРГ, РЖД
17:52 04.09.2025
 
РЖД с мая по август перевезли более 52 миллионов пассажиров

Поезда дальнего следования РЖД с мая по август перевезли 52,1 млн человек

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Железнодорожный транспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поезда дальнего следования по сети РЖД с мая по август перевезли 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
"С мая по август в поездах дальнего следования по сети РЖД совершили поездки 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В направлении Черноморского побережья перевозки снизились на 15% к 2024 году. Это связано с введёнными ограничениями на пляжах Анапы и Таманского полуострова. При этом перевозки на других направлениях выросли. Например, в сообщении с курортами Кавминвод, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Белгородом рост составил более 20%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество отправленных пассажиров заметно выросло между такими агломерациями, как: Казань - Нижний Новгород, Екатеринбург; Краснодар - Сочи, Волгоград; Омск - Тюмень, Екатеринбург; а также Новосибирск - Красноярск. За счёт такого перераспределения пассажиропотоков объём перевозок в целом сохраняется на уровне прошлого года.
В РЖД добавили, что за прошедший период с мая по август поезда доставили к местам отдыха и обратно 10,1 миллиона пассажиров от 0 до 18 лет. При этом чаще всего путешествовали дети в возрасте от 10 до 18 лет – они совершили 6,2 миллиона поездок.
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год
2 сентября, 17:08
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРВОЛГОГРАДЕКАТЕРИНБУРГРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала