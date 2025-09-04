https://1prime.ru/20250904/rzhd-861799406.html

РЖД с мая по август перевезли более 52 миллионов пассажиров

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поезда дальнего следования по сети РЖД с мая по август перевезли 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "С мая по август в поездах дальнего следования по сети РЖД совершили поездки 52,1 миллиона человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В направлении Черноморского побережья перевозки снизились на 15% к 2024 году. Это связано с введёнными ограничениями на пляжах Анапы и Таманского полуострова. При этом перевозки на других направлениях выросли. Например, в сообщении с курортами Кавминвод, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Белгородом рост составил более 20%", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество отправленных пассажиров заметно выросло между такими агломерациями, как: Казань - Нижний Новгород, Екатеринбург; Краснодар - Сочи, Волгоград; Омск - Тюмень, Екатеринбург; а также Новосибирск - Красноярск. За счёт такого перераспределения пассажиропотоков объём перевозок в целом сохраняется на уровне прошлого года. В РЖД добавили, что за прошедший период с мая по август поезда доставили к местам отдыха и обратно 10,1 миллиона пассажиров от 0 до 18 лет. При этом чаще всего путешествовали дети в возрасте от 10 до 18 лет – они совершили 6,2 миллиона поездок.

