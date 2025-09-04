https://1prime.ru/20250904/sanktsii-861806578.html

Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild

БЕРЛИН, 4 сен - ПРАЙМ. Европейские политики не ожидают, что американский лидер Дональд Трамп решится на новые санкции против России, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, в четверг состоялся острый телефонный разговор между Трампом и главами европейских государств и правительств, в том числе канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "По информации Bild, европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", - говорится в сообщении. Кроме того, как стало известно Bild, Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть и тем самым помогают российской стороне. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и объяснила, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после начала СВО. В ходе беседы Трампу пояснили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. По данным Bild, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.

