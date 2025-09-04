Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild - 04.09.2025
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild - 04.09.2025, ПРАЙМ
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild
Европейские политики не ожидают, что американский лидер Дональд Трамп решится на новые санкции против России, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T21:51+0300
2025-09-04T21:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
БЕРЛИН, 4 сен - ПРАЙМ. Европейские политики не ожидают, что американский лидер Дональд Трамп решится на новые санкции против России, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, в четверг состоялся острый телефонный разговор между Трампом и главами европейских государств и правительств, в том числе канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "По информации Bild, европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", - говорится в сообщении. Кроме того, как стало известно Bild, Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть и тем самым помогают российской стороне. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и объяснила, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после начала СВО. В ходе беседы Трампу пояснили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. По данным Bild, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.
21:51 04.09.2025
 
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
ЕС начал согласование продления персональных санкций против России
