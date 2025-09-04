https://1prime.ru/20250904/sanktsii-861806578.html
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild
Европа не ждет от Трампа новых санкций против России, пишет Bild
2025-09-04T21:51+0300
мировая экономика
германия
венгрия
словакия
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
bild
ек
ес
БЕРЛИН, 4 сен - ПРАЙМ. Европейские политики не ожидают, что американский лидер Дональд Трамп решится на новые санкции против России, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, в четверг состоялся острый телефонный разговор между Трампом и главами европейских государств и правительств, в том числе канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "По информации Bild, европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", - говорится в сообщении. Кроме того, как стало известно Bild, Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть и тем самым помогают российской стороне. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и объяснила, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после начала СВО. В ходе беседы Трампу пояснили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. По данным Bild, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.
германия
венгрия
словакия
европа
мировая экономика, германия, венгрия, словакия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, bild, ек, ес, европа, санкции против рф
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Bild, ЕК, ЕС, ЕВРОПА, санкции против РФ
