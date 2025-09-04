https://1prime.ru/20250904/sertifikatsija-861753530.html

Словенская Vila Natura прошла сертификацию по российским стандартам

2025-09-04T07:48+0300

бизнес

экономика

промышленность

роскачество

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Словенская компания Vila Natura, производящая органические продукты питания, в частности, зерновые, стала первым производителем из республики, прошедшим сертификацию по российским стандартам органического производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Компания Vila Natura d.o.o из города Мурска-Собота Республики Словения стала первым производителем, который прошел сертификацию на соответствие российским требованиям органического производства. Производитель сертифицировал 39 видов продукции, из которых 11 - продукты растениеводства, а 28 - продукты переработки", - говорится в сообщении. Роскачество отмечает, что органический сертификат подтверждает соблюдение при производстве природоохранных норм, сохраняющих экологию. Кроме того, это важный аспект на фоне роста спроса на натуральные продукты. В организации напомнили, что в России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе по сертификации.

2025

бизнес, промышленность, роскачество