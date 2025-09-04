Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совбезе оценили перспективы развития отношений России, Китая и Индии
В Совбезе оценили перспективы развития отношений России, Китая и Индии
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия, делая выбор в пользу Востока, получит не конфронтацию, а возможность совместно с партнерами продвигать позитивную повестку развития и равноправного сотрудничества, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Разворачиваясь на Восток широким фронтом, всерьез и надолго, Москва и ее партнеры не ввязываются в конфронтацию (ее нам пытаются навязать и уже навязали на Украине), а продвигают позитивную повестку собственного развития и взаимовыгодного и равноправного сотрудничества в этих целях", - сказал он. Как отмечает Яковенко, итоги прошедшего саммита ШОС формализуют многополярность, заявившую о себе новым качеством отношений "в ведущей "тройке" России, Китая и Индии". При этом он обратил внимание, что Индия под экономическим давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа сделала четкий выбор встать на стороне Глобального Юга и Востока, "к которому она исконно принадлежит". "До этого западная пропаганда еще могла "продавать" мировой аудитории свое видение баланса сил как складывающегося в пользу коллективного Запада. Теперь это не получается, отсюда громкие крики о том, кто "потерял Индию", - добавил он. Как резюмирует Яковенко, ШОС не поддается медийному манипулированию и прямо противостоит атлантизму и натоцентризму, как "воплощение воли ведущих стран Евразии к единству без Запада и вопреки Западу". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
07:29 04.09.2025
 
В Совбезе оценили перспективы развития отношений России, Китая и Индии

Эксперт Яковенко: Россия, делая выбор в пользу Востока, получит не конфронтацию

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия, делая выбор в пользу Востока, получит не конфронтацию, а возможность совместно с партнерами продвигать позитивную повестку развития и равноправного сотрудничества, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Разворачиваясь на Восток широким фронтом, всерьез и надолго, Москва и ее партнеры не ввязываются в конфронтацию (ее нам пытаются навязать и уже навязали на Украине), а продвигают позитивную повестку собственного развития и взаимовыгодного и равноправного сотрудничества в этих целях", - сказал он.
Как отмечает Яковенко, итоги прошедшего саммита ШОС формализуют многополярность, заявившую о себе новым качеством отношений "в ведущей "тройке" России, Китая и Индии". При этом он обратил внимание, что Индия под экономическим давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа сделала четкий выбор встать на стороне Глобального Юга и Востока, "к которому она исконно принадлежит".
"До этого западная пропаганда еще могла "продавать" мировой аудитории свое видение баланса сил как складывающегося в пользу коллективного Запада. Теперь это не получается, отсюда громкие крики о том, кто "потерял Индию", - добавил он.
Как резюмирует Яковенко, ШОС не поддается медийному манипулированию и прямо противостоит атлантизму и натоцентризму, как "воплощение воли ведущих стран Евразии к единству без Запада и вопреки Западу".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
 
