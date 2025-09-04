Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предложили дерзкие меры против России в новом регионе - 04.09.2025, ПРАЙМ
В США предложили дерзкие меры против России в новом регионе
Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы Россия и Китай начинали добычу ресурсов в Антарктике, пишет National Interest. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:14+0300
2025-09-04T11:14+0300
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы Россия и Китай начинали добычу ресурсов в Антарктике, пишет National Interest. "Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам", — отмечается в публикации. По мнению автора статьи, добыча нефти другими государствами в этом районе может негативно сказаться на позициях США на мировом рынке энергоресурсов. Автор материала считает, что Соединенные Штаты в сотрудничестве с Великобританией и Австралией могут увеличить свое присутствие в Антарктике, развернув там больше исследовательских миссий и систем наблюдения.
11:14 04.09.2025
 
В США предложили дерзкие меры против России в новом регионе

NI: США должны не допустить Россию к ресурсам в Антарктике

© AFP / NSF/Josh LandisВид на огромный айсберг в Антарктиде
Вид на огромный айсберг в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы Россия и Китай начинали добычу ресурсов в Антарктике, пишет National Interest.
"Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам", — отмечается в публикации.
По мнению автора статьи, добыча нефти другими государствами в этом районе может негативно сказаться на позициях США на мировом рынке энергоресурсов.
Автор материала считает, что Соединенные Штаты в сотрудничестве с Великобританией и Австралией могут увеличить свое присутствие в Антарктике, развернув там больше исследовательских миссий и систем наблюдения.
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2020
Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики
9 июня 2020, 20:21
 
