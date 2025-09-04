https://1prime.ru/20250904/ssha-861772531.html
В США предложили дерзкие меры против России в новом регионе
2025-09-04T11:14+0300
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы Россия и Китай начинали добычу ресурсов в Антарктике, пишет National Interest. "Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам", — отмечается в публикации. По мнению автора статьи, добыча нефти другими государствами в этом районе может негативно сказаться на позициях США на мировом рынке энергоресурсов. Автор материала считает, что Соединенные Штаты в сотрудничестве с Великобританией и Австралией могут увеличить свое присутствие в Антарктике, развернув там больше исследовательских миссий и систем наблюдения.
