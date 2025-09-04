Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России - 04.09.2025
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России - 04.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России
Президент США Дональд Трамп отказался от заключения торгового соглашения с Индией, причиной чему стало продолжение закупок страной российской нефти, сообщает... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:17+0300
2025-09-04T13:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498318_0:27:1425:829_1920x0_80_0_0_f28b350483f9b215a9d27f1637a4c0a7.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказался от заключения торгового соглашения с Индией, причиной чему стало продолжение закупок страной российской нефти, сообщает Washington Post. &quot;По словам двух источников, Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти&quot;, — говорится в статье.В публикации также упоминается, что госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир предложили президенту США вариант соглашения, в рамках которого Индия могла бы существенно снизить пошлины на американские товары.Введенная Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25 процентов вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных США.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
13:17 04.09.2025
 
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России

Washington Post: Трамп отказался от сделки с Индией из-за российской нефти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказался от заключения торгового соглашения с Индией, причиной чему стало продолжение закупок страной российской нефти, сообщает Washington Post.

"По словам двух источников, Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти", — говорится в статье.

Вид на огромный айсберг в Антарктиде - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В США предложили дерзкие меры против России в новом регионе
11:14
В публикации также упоминается, что госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир предложили президенту США вариант соглашения, в рамках которого Индия могла бы существенно снизить пошлины на американские товары.
Введенная Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25 процентов вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных США.
Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.
При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
Вчера, 18:03
 
