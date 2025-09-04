https://1prime.ru/20250904/tramp-861782303.html
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказался от заключения торгового соглашения с Индией, причиной чему стало продолжение закупок страной российской нефти, сообщает Washington Post. "По словам двух источников, Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти", — говорится в статье.В публикации также упоминается, что госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир предложили президенту США вариант соглашения, в рамках которого Индия могла бы существенно снизить пошлины на американские товары.Введенная Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25 процентов вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных США.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
