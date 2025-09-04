https://1prime.ru/20250904/tramp-861788523.html

Трамп отклонил предложение о торговом соглашении с Индией, пишут СМИ

Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили президенту Дональду Трампу проект торгового соглашения с Индией, однако... | 04.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили президенту Дональду Трампу проект торгового соглашения с Индией, однако Трамп отклонил его, сославшись на свое требование к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "Рубио и Грир недавно посетили Овальный кабинет, чтобы представить Трампу предложение о торговом соглашении с Индией, но президент его отклонил... Один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что центральным элементом предложения является готовность Индии значительно снизить пошлины на американские товары, что стало бы серьёзной уступкой со стороны Нью-Дели в давнем торговом споре между двумя странами. Однако Трамп отказался одобрить варианты торговой сделки, если Индия не обязуется сократить закупки российской нефти", - пишет издание. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

