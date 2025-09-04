https://1prime.ru/20250904/tramp-861798836.html
Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Согласно данным источника агентства, хозяин Белого дома также потребовал от лидеров стран Европы "оказать экономическое давление" на Китай за якобы имеющую место поддержку России в контексте конфликта на Украине.
