Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти - 04.09.2025
Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Согласно данным источника агентства, хозяин Белого дома также потребовал от лидеров стран Европы "оказать экономическое давление" на Китай за якобы имеющую место поддержку России в контексте конфликта на Украине.
17:41 04.09.2025
 
Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Согласно данным источника агентства, хозяин Белого дома также потребовал от лидеров стран Европы "оказать экономическое давление" на Китай за якобы имеющую место поддержку России в контексте конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России
