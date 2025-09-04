https://1prime.ru/20250904/uitkoff-861792879.html
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" по Украине до ее завершения
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, на которой обсуждался украинский кризис, спустя всего 20минут, передает украинское издание "Страна.ua"."Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" уже после 20 минут после ее начала", — говорится в сообщении.Издание отметило, что глава Белого дома "вернется, когда европейцы будут звонить (американскому лидеру Дональду — Прим. ред.) Трампу". В среду, накануне очередной встречи "коалиции желающих", президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что завершена работа по подготовке гарантий безопасности для Украины. Согласно информации агентства France-Presse, полученной со ссылкой на Елисейский дворец, по завершении заседания планируется созвон европейских лидеров и Владимира Зеленского с американским президентом.
