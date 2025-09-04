Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" по Украине до ее завершения
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, на которой обсуждался украинский кризис, спустя всего 20минут, передает украинское издание "Страна.ua"."Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" уже после 20 минут после ее начала", — говорится в сообщении.Издание отметило, что глава Белого дома "вернется, когда европейцы будут звонить (американскому лидеру Дональду — Прим. ред.) Трампу". В среду, накануне очередной встречи "коалиции желающих", президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что завершена работа по подготовке гарантий безопасности для Украины. Согласно информации агентства France-Presse, полученной со ссылкой на Елисейский дворец, по завершении заседания планируется созвон европейских лидеров и Владимира Зеленского с американским президентом.
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" по Украине до ее завершения

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, на которой обсуждался украинский кризис, спустя всего 20минут, передает украинское издание "Страна.ua".
"Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" уже после 20 минут после ее начала", — говорится в сообщении.
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности
15:34
Издание отметило, что глава Белого дома "вернется, когда европейцы будут звонить (американскому лидеру Дональду — Прим. ред.) Трампу".
В среду, накануне очередной встречи "коалиции желающих", президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что завершена работа по подготовке гарантий безопасности для Украины. Согласно информации агентства France-Presse, полученной со ссылкой на Елисейский дворец, по завершении заседания планируется созвон европейских лидеров и Владимира Зеленского с американским президентом.
Депутат Рады раскрыл смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
15:21
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
