Депутат Рады раскрыл смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Встречу так называемой коалиции желающих в Париже организовали ради продления украинского конфликта, такое мнение выразил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Это не собрание о будущем Украины. Это не разговор о мире. Это не дискуссия о том, как будут жить наши люди завтра. Нет. Эти люди собираются с одной-единственной целью — укрепить позиции войны, укрепить "партию войны" и продлить ее любой ценой", — считает он. Дмитрук также подчеркнул, что для Запада "Украина — частная военная компания: расходный материал, наемный батальон, за который платят и который можно бросить в бой снова и снова".В среду, перед очередной встречей "коалиции желающих", президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца, сообщило, что после завершения заседания европейские лидеры и Владимир Зеленский планируют созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические вопросы урегулирования конфликта, однако до сих пор Россия не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, предложенного российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
15:21 04.09.2025
 
Депутат Рады раскрыл смысл встречи "коалиции желающих" по Украине

Дмитрук: коалицию желающих собрали ради продолжения украинского конфликта

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Украинские военные на территории военной базы. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Встречу так называемой коалиции желающих в Париже организовали ради продления украинского конфликта, такое мнение выразил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Это не собрание о будущем Украины. Это не разговор о мире. Это не дискуссия о том, как будут жить наши люди завтра. Нет. Эти люди собираются с одной-единственной целью — укрепить позиции войны, укрепить "партию войны" и продлить ее любой ценой", — считает он.
Дмитрук также подчеркнул, что для Запада "Украина — частная военная компания: расходный материал, наемный батальон, за который платят и который можно бросить в бой снова и снова".
В среду, перед очередной встречей "коалиции желающих", президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена.
Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца, сообщило, что после завершения заседания европейские лидеры и Владимир Зеленский планируют созвониться с американским президентом Дональдом Трампом.
Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические вопросы урегулирования конфликта, однако до сих пор Россия не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, предложенного российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
