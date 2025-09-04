https://1prime.ru/20250904/ukraina-861805509.html
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине - 04.09.2025, ПРАЙМ
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
Европейские руководители делают заявления и принимают решения по конфликту на Украине в состоянии тревоги и паники, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T21:10+0300
2025-09-04T21:10+0300
2025-09-04T21:10+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
киев
кир стармер
эммануэль макрон
сергей лавров
цру
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Европейские руководители делают заявления и принимают решения по конфликту на Украине в состоянии тревоги и паники, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире на YouTube-канале The Duran. "Европа собирается передать Украине ракеты большой дальности. <…> Это просто безумие. Знаете, обсуждая панику, именно так лидеры ЕС и реагируют — руководствуясь эмоциями, без рациональности и логики", — подчеркнул он. Эксперт добавил, что, по его мнению, они проявляют "полное отсутствие здравого смысла", поскольку не понимают, что происходит в действительности. Ранее в правительстве Великобритании заявили, что члены так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.Встреча участников коалиции состоялась в четверг в Париже в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, чтолюбые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве отмечали, что страны НАТО ставят себя в опасное положение, поставляя вооружение Киеву. В Кремле обращали внимание на то, что западные поставки оружия Киеву мешают переговорам между Россией и Украиной и будут иметь негативные последствия.
https://1prime.ru/20250904/zelenskiy-861804100.html
https://1prime.ru/20250904/es-861801781.html
украина
великобритания
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, киев, кир стармер, эммануэль макрон, сергей лавров, цру, ес, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Киев, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ЦРУ, ЕС, МИД РФ
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
Джонсон: лидеры ЕС в заявлениях об оружии для Украины руководствуются эмоциями