В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине - 04.09.2025
Спецоперация на Украине
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине
Европейские руководители делают заявления и принимают решения по конфликту на Украине в состоянии тревоги и паники, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T21:10+0300
2025-09-04T21:10+0300
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Европейские руководители делают заявления и принимают решения по конфликту на Украине в состоянии тревоги и паники, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире на YouTube-канале The Duran. "Европа собирается передать Украине ракеты большой дальности. &lt;…&gt; Это просто безумие. Знаете, обсуждая панику, именно так лидеры ЕС и реагируют — руководствуясь эмоциями, без рациональности и логики", — подчеркнул он. Эксперт добавил, что, по его мнению, они проявляют "полное отсутствие здравого смысла", поскольку не понимают, что происходит в действительности. Ранее в правительстве Великобритании заявили, что члены так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.Встреча участников коалиции состоялась в четверг в Париже в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, чтолюбые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве отмечали, что страны НАТО ставят себя в опасное положение, поставляя вооружение Киеву. В Кремле обращали внимание на то, что западные поставки оружия Киеву мешают переговорам между Россией и Украиной и будут иметь негативные последствия.
21:10 04.09.2025
 
В США указали на важную деталь в решениях ЕС по Украине

Джонсон: лидеры ЕС в заявлениях об оружии для Украины руководствуются эмоциями

Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Европейские руководители делают заявления и принимают решения по конфликту на Украине в состоянии тревоги и паники, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире на YouTube-канале The Duran.
"Европа собирается передать Украине ракеты большой дальности. <…> Это просто безумие. Знаете, обсуждая панику, именно так лидеры ЕС и реагируют — руководствуясь эмоциями, без рациональности и логики", — подчеркнул он.
"Мы договорились". Зеленский сделал заявление о западных войсках на Украине
Эксперт добавил, что, по его мнению, они проявляют "полное отсутствие здравого смысла", поскольку не понимают, что происходит в действительности.
Ранее в правительстве Великобритании заявили, что члены так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.
Встреча участников коалиции состоялась в четверг в Париже в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, чтолюбые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве отмечали, что страны НАТО ставят себя в опасное положение, поставляя вооружение Киеву. В Кремле обращали внимание на то, что западные поставки оружия Киеву мешают переговорам между Россией и Украиной и будут иметь негативные последствия.
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
Заголовок открываемого материала