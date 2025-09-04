Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление фон дер Ляйен о войсках на Украине возмутило японцев - 04.09.2025
Новое заявление фон дер Ляйен о войсках на Украине возмутило японцев
Новое заявление фон дер Ляйен о войсках на Украине возмутило японцев
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Читатели японского портала Yahoo News Japan подвергли резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что двадцать шесть стран готовы предоставить свои войска для обеспечения "гарантий безопасности" Украины. "Лидеры США и Европы не рискнут ввести на Украину войска. Российской Федерации достаточно лишь стукнуть кулаком по столу, как все попискивания затихают", — написал один из комментаторов."Сейчас все только и кричат: надо позаботиться о безопасности Украины! Если не будет гарантий, Россия снова нападет! Вам вложили эту мысль в голову, даже не разжевав. Подумайте сами", — отметил другой. "НАТО так стремится утвердиться на Украине и получить желанные рычаги влияния, что готова пойти на любые меры. Однако они рискуют оказаться на свалке или и вовсе в мешках для трупов", — поделился мнением еще один из читателей. "Европа так пыхтит под видом "поддержки" Украине, но сражаться с Россией боится. Так что все эти выкрики никто не воспринимает всерьез", — подытожили пользователи. Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих" опубликовала заявление, в котором говорится, что двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.Встреча состоялась в четверг в Париже в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Новое заявление фон дер Ляйен о войсках на Украине возмутило японцев

МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Читатели японского портала Yahoo News Japan подвергли резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что двадцать шесть стран готовы предоставить свои войска для обеспечения "гарантий безопасности" Украины.
"Лидеры США и Европы не рискнут ввести на Украину войска. Российской Федерации достаточно лишь стукнуть кулаком по столу, как все попискивания затихают", — написал один из комментаторов.
"Сейчас все только и кричат: надо позаботиться о безопасности Украины! Если не будет гарантий, Россия снова нападет! Вам вложили эту мысль в голову, даже не разжевав. Подумайте сами", — отметил другой.
"НАТО так стремится утвердиться на Украине и получить желанные рычаги влияния, что готова пойти на любые меры. Однако они рискуют оказаться на свалке или и вовсе в мешках для трупов", — поделился мнением еще один из читателей.
"Европа так пыхтит под видом "поддержки" Украине, но сражаться с Россией боится. Так что все эти выкрики никто не воспринимает всерьез", — подытожили пользователи.
Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих" опубликовала заявление, в котором говорится, что двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.
Встреча состоялась в четверг в Париже в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
