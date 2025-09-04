Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ подписали соглашение о развитии морского круизного туризма - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/vef-861748218.html
На ВЭФ подписали соглашение о развитии морского круизного туризма
На ВЭФ подписали соглашение о развитии морского круизного туризма - 04.09.2025, ПРАЙМ
На ВЭФ подписали соглашение о развитии морского круизного туризма
Власти регионов Дальнего Востока подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии морского круизного туризма, оно, в том числе, предусматривает | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:39+0300
2025-09-04T05:39+0300
бизнес
туризм
экономика
приморье
дальний восток
камчатка
олег кожемяко
минвостокразвития
росморпорт
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861748218.jpg?1756953581
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Власти регионов Дальнего Востока подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии морского круизного туризма, оно, в том числе, предусматривает развитие нормативной базы и совместные исследования, сообщает правительство Приморья. "Соглашение предусматривает комплексное развитие нормативной базы, проведение совместных исследований, семинаров, других мероприятий, направленных на запуск круизной морской линии по дальневосточным регионам", - говорится в сообщении. Документ на площадке форума подписали руководители Камчатки, Сахалина, а также Минвостокразвития, "Росморпорта", "Совкомфлота" и АО "КС – Стратегический Альянс". От Приморья соглашение подписала председатель краевого правительства Вера Щербина. По её словам, сейчас по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в регионе возрождается круизный туризм. "Мы видим очертания этого проекта. Да, есть сложности… Это начало пути, предстоит ещё отработать немало нюансов, и подписанное соглашение поможет воплотить в жизнь эту задумку", – приводятся слова Щербины в сообщении. В среду в ходе сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме-2025 Кожемяко рассказал, что круиз из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году. Он отметил, что круиз будет чартерным и позволит за 10 дней посмотреть красоты трех регионов Дальнего Востока, в том числе он будет интересен иностранным туристам. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
приморье
дальний восток
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, приморье, дальний восток, камчатка, олег кожемяко, минвостокразвития, росморпорт, совкомфлот
Бизнес, Туризм, Экономика, Приморье, Дальний Восток, КАМЧАТКА, Олег Кожемяко, Минвостокразвития, Росморпорт, Совкомфлот
05:39 04.09.2025
 
На ВЭФ подписали соглашение о развитии морского круизного туризма

Власти Дальнего Востока подписали соглашение о развитии морского круизного туризма

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Власти регионов Дальнего Востока подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии морского круизного туризма, оно, в том числе, предусматривает развитие нормативной базы и совместные исследования, сообщает правительство Приморья.
"Соглашение предусматривает комплексное развитие нормативной базы, проведение совместных исследований, семинаров, других мероприятий, направленных на запуск круизной морской линии по дальневосточным регионам", - говорится в сообщении.
Документ на площадке форума подписали руководители Камчатки, Сахалина, а также Минвостокразвития, "Росморпорта", "Совкомфлота" и АО "КС – Стратегический Альянс". От Приморья соглашение подписала председатель краевого правительства Вера Щербина.
По её словам, сейчас по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в регионе возрождается круизный туризм.
"Мы видим очертания этого проекта. Да, есть сложности… Это начало пути, предстоит ещё отработать немало нюансов, и подписанное соглашение поможет воплотить в жизнь эту задумку", – приводятся слова Щербины в сообщении.
В среду в ходе сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме-2025 Кожемяко рассказал, что круиз из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году. Он отметил, что круиз будет чартерным и позволит за 10 дней посмотреть красоты трех регионов Дальнего Востока, в том числе он будет интересен иностранным туристам.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесТуризмПриморьеДальний ВостокКАМЧАТКАОлег КожемякоМинвостокразвитияРосморпортСовкомфлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала