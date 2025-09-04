https://1prime.ru/20250904/zara-861779509.html

Бренд Zara хочет зарегистрировать товарный знак в России

экономика

бизнес

россия

inditex

zara

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Бренд Zara, входящий в испанскую Inditex Group, хочет зарегистрировать товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомился корреспондент РИА Новости. Согласно документам, заявка была подана в ведомство 29 августа 2025 года и опубликована 3 сентября. В качестве заявителя указана Индустрия де Дисено" (Industria de Diseño Textil) - полное испанское название компании Inditex. Заявка предполагает регистрацию логотипа магазина Zara на голубом фоне. Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

