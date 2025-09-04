Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы договорились". Зеленский сделал заявление о западных войсках на Украине
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Мы договорились". Зеленский сделал заявление о западных войсках на Украине
"Мы договорились". Зеленский сделал заявление о западных войсках на Украине
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам встречи так называемой коалиции желающих заявил, что размещение западных военных сил на Украине является якобы "неизбежным". "Мы договорились, Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем", — утверждает он. Четвертого сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" с участием главы киевского режима. По итогам этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран договорились отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня. Гарантии безопасности для УкраиныДональд Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После личной встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Вместе они обсуждали гарантии безопасности, которые европейские страны и США планируют предоставить Украине.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия намерены разместить свои войска на Украине. При этом он отметил, что американских военных там не будет. Владимир Путин ранее подчеркнул, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свою систему безопасности, включая Украину, но нельзя делать это в ущерб интересам России. МИД России неоднократно заявлял, что любой сценарий развертывания войск стран-членов НАТО на территории Украины для Москвы абсолютно неприемлем и может привести к эскалации конфликта.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
19:55 04.09.2025
 
"Мы договорились". Зеленский сделал заявление о западных войсках на Украине

Зеленский назвал появление западного военного контингента на Украине неизбежным

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам встречи так называемой коалиции желающих заявил, что размещение западных военных сил на Украине является якобы "неизбежным".
"Мы договорились, Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем", — утверждает он.
Четвертого сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" с участием главы киевского режима. По итогам этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран договорились отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.

Гарантии безопасности для Украины

Дональд Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После личной встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Вместе они обсуждали гарантии безопасности, которые европейские страны и США планируют предоставить Украине.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия намерены разместить свои войска на Украине. При этом он отметил, что американских военных там не будет.
Владимир Путин ранее подчеркнул, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свою систему безопасности, включая Украину, но нельзя делать это в ущерб интересам России.
МИД России неоднократно заявлял, что любой сценарий развертывания войск стран-членов НАТО на территории Украины для Москвы абсолютно неприемлем и может привести к эскалации конфликта.
