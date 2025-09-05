https://1prime.ru/20250905/alrosa-861845399.html

Проект "Алросы" по добыче золота включат в проект "Магаданский"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Проект "Алросы" по добыче золота включат в региональный инвестиционный проект "Магаданский" с получением соответствующих льгот в рамках соглашения между компанией и правительством Магаданской области, сообщил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. "Компания "Алроса" достаточно внимательно рассматривает все вопросы, связанные с диверсификацией нашей деятельности. Сейчас золотодобыча в компании сосредоточена в основном в дочерней организации, в "Алмазах Анабара". Причем деятельность идет не только на территории Якутии, но и за ее пределами. Сегодня подписывается соглашение компании "Алроса" и Магаданской области по включению этого проекта по добыче золота в РИП "Магаданский" с получением соответствующих льгот от Магаданской области", - рассказал глава региона в кулуарах ВЭФ. "Алроса" приобрела месторождение Дегдекан у золотодобывающего предприятия "Полюс" в 2024 году. Разведанные запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы по категории С1+С2 составляют 38 тонн, со средним содержанием 2,2 грамма на тонну (не включая забалансовые запасы). Как сообщал РИА Новости в четверг глава компании Павел Маринычев, "Алроса" планирует начать добычу руды и запустить золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на Дегдекане в 2029-2030 годах. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

