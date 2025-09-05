Эксперты составили портрет автомобиля от профессиональных перекупщиков

https://1prime.ru/20250905/avto-861793169.html

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру изучили популярные модели с пробегом и составили портрет автомобиля от профессиональных перекупщиков. Средний возраст и пробег машин в продаже от профпродавцов заметно ниже, чем от "частников".В ценовом диапазоне до 1,5 млн рублей в продаже у профессиональных продавцов можно найти автомобили со средним пробегом 187 тысяч километров и возрастом менее 15 лет. Средняя стоимость такого автомобиля — 758 тысяч рублей. Самые популярные иностранные модели этого сегмента — Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris. Среди отечественных авто — модели АвтоВАЗ: Lada Granta, 2170, 2114.В сегменте от 1,5 до 3 млн рублей усредненный портрет автомобиля от профессионального продавца имеет 146 тысяч километров пробега и возраст примерно 10 лет. Купить его можно в среднем за 2,13 млн рублей. Самые популярные модели в продаже у проф. продавцов — Toyota Camry, BMW 5, Mercedes-Benz E-класс.В премиум-сегменте автомобили от профессиональных продавцов имеют пробег в 89 тысяч километров и возраст 6,7 лет. Средняя стоимость покупки составляет 7,5 млн рублей. В топе по предложению — BMW X5, Range Rover, Toyota Land Cruiser.В сравнении с автомобилями от "частников" автомобили от профессиональных продавцов стоят дороже, разница в стоимости чаще всего зависит от класса авто. При этом во всех ценовых категориях средний пробег автомобилей от профпродавцов ниже на 10-25%, а возраст — на 2-4 года."В отличие от “серых” перекупов, профессиональные продавцы, которые работают на свою репутацию, стремятся находить автомобили для дальнейшей продажи в хорошем состоянии. Сегодня таких машин все меньше на стареющем рынке. Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и проводят мелкий ремонт, — объясняет Максим Манаенков, руководитель направления профессиональных продавцов Авто.ру. — Поэтому разница в цене отражает в том числе состояние автомобиля и уровень предпродажной подготовки".

