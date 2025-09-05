https://1prime.ru/20250905/avto-861856542.html

В Авито Авто отметили снижение цен на новые HAVAL M6

В Авито Авто отметили снижение цен на новые HAVAL M6 - 05.09.2025, ПРАЙМ

В Авито Авто отметили снижение цен на новые HAVAL M6

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику средних цен на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T16:30+0300

2025-09-05T16:30+0300

2025-09-05T16:30+0300

экономика

авто

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83990/55/839905585_0:51:3128:1812_1920x0_80_0_0_bfa34c1017db7bae32e80a12b7d34844.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику средних цен на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с январем. Оказалось, что некоторые модели можно приобрести значительно дешевле, чем в начале года.По данным Авито Авто, средняя цена на новые машины снизилась на 2,7% и составила 2 880 000 рублей. В числе подешевевших с начала года – HAVAL M6 (-7,8%), OMODA C5 (-7,2%), а также три модели Chery: Tiggo 4 (-6,7%), Tiggo 7 Pro Max (-6,2%) и Tiggo 8 Pro Max (-4,8%).По сравнению с августом 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели HAVAL M6 (-7,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (-5,5%), Chery Tiggo 4 Pro (-5,4%), JAECOO J7 (-4,9%) и OMODA C5 (-3,1%).Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена."Высокая конкуренция на рынке вынуждает дилеров быть более гибкими в ценообразовании. Кроме того, такая динамика обусловлена распродажей авто 2024 года выпуска – на складах их осталось не много, но они есть. Помимо прямого снижения цен, дилеры предлагают различные бонусы, делая ставку на то, что действительно важно для клиентов: от скидок и привлекательных кредитных программ до подарков. Найти такие объявления помогает специальный фильтр в каталоге новых машин. С его помощью можно быстро отсортировать все доступные варианты по наличию акций и специальных условий, выбрав наиболее интересный", – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

https://1prime.ru/20250901/avto-861593047.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, эксклюзив