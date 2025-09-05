Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Авито Авто отметили снижение цен на новые HAVAL M6 - 05.09.2025
В Авито Авто отметили снижение цен на новые HAVAL M6
В Авито Авто отметили снижение цен на новые HAVAL M6
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику средних цен на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику средних цен на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с январем. Оказалось, что некоторые модели можно приобрести значительно дешевле, чем в начале года.По данным Авито Авто, средняя цена на новые машины снизилась на 2,7% и составила 2 880 000 рублей. В числе подешевевших с начала года – HAVAL M6 (-7,8%), OMODA C5 (-7,2%), а также три модели Chery: Tiggo 4 (-6,7%), Tiggo 7 Pro Max (-6,2%) и Tiggo 8 Pro Max (-4,8%).По сравнению с августом 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели HAVAL M6 (-7,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (-5,5%), Chery Tiggo 4 Pro (-5,4%), JAECOO J7 (-4,9%) и OMODA C5 (-3,1%).Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена."Высокая конкуренция на рынке вынуждает дилеров быть более гибкими в ценообразовании. Кроме того, такая динамика обусловлена распродажей авто 2024 года выпуска – на складах их осталось не много, но они есть. Помимо прямого снижения цен, дилеры предлагают различные бонусы, делая ставку на то, что действительно важно для клиентов: от скидок и привлекательных кредитных программ до подарков. Найти такие объявления помогает специальный фильтр в каталоге новых машин. С его помощью можно быстро отсортировать все доступные варианты по наличию акций и специальных условий, выбрав наиболее интересный", – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83990/55/839905585_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_1b40e61249246be1fb5c28a9d8b2879c.jpg
Экономика, Авто
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику средних цен на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с январем. Оказалось, что некоторые модели можно приобрести значительно дешевле, чем в начале года.
По данным Авито Авто, средняя цена на новые машины снизилась на 2,7% и составила 2 880 000 рублей. В числе подешевевших с начала года – HAVAL M6 (-7,8%), OMODA C5 (-7,2%), а также три модели Chery: Tiggo 4 (-6,7%), Tiggo 7 Pro Max (-6,2%) и Tiggo 8 Pro Max (-4,8%).
По сравнению с августом 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели HAVAL M6 (-7,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (-5,5%), Chery Tiggo 4 Pro (-5,4%), JAECOO J7 (-4,9%) и OMODA C5 (-3,1%).
Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.
"Высокая конкуренция на рынке вынуждает дилеров быть более гибкими в ценообразовании. Кроме того, такая динамика обусловлена распродажей авто 2024 года выпуска – на складах их осталось не много, но они есть. Помимо прямого снижения цен, дилеры предлагают различные бонусы, делая ставку на то, что действительно важно для клиентов: от скидок и привлекательных кредитных программ до подарков. Найти такие объявления помогает специальный фильтр в каталоге новых машин. С его помощью можно быстро отсортировать все доступные варианты по наличию акций и специальных условий, выбрав наиболее интересный", – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
