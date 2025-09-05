https://1prime.ru/20250905/bumagi-861860162.html

Вложения частных инвесторов на Мосбирже выросли в 2,4 раза

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Частные инвесторы за восемь месяцев текущего года вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,5 триллиона рублей – это максимум за аналогичные периоды прошлых лет, из них в августе - 268,2 миллиарда рублей (рост в 2,4 раза в годовом выражении), говорится в сообщении торговой площадки. "За восемь месяцев текущего года вложения частных инвесторов в ценные бумаги на Московской бирже составили 1,52 триллиона рублей – максимум за аналогичные периоды прошлых лет. Из них в августе 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 268,2 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем в августе прошлого года. Инвестиции в акции составили 8,3 миллиарда рублей, в облигации – 198,3 миллиарда рублей, в паи фондов – 61,6 миллиарда рублей", - сообщила биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа достигло 38,4 миллиона (плюс 541 тысяча за август), ими открыто 72 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в августе заключали 3,4 миллиона человек. Из них 347 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в августе составила 70%, в объеме торгов облигациями – 34%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в августе были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,1% и 7,1% соответственно), акции "Лукойла" (14,9%), "Газпрома" (14,2%), "Т-Технологий" (7%), "Яндекса" (5,9%), "Роснефти" (5,9%), ВТБ (5,8%), "Новатэка" (5,1%) и "Полюса" (5%). Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 9,5% и 20% соответственно. При этом частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 83% и 76% соответственно. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 315 миллиардов рублей. В структуре оборота на ИИС 61% приходилось на сделки с акциями, 17% - с облигациями и 22% - с паями фондов.

