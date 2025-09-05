https://1prime.ru/20250905/burjatija-861814103.html
В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд
УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии подписано на Восточном экономическом форуме, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд. Подписание состоялось в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и представителя инвестора проекта – вице-президента, статс-секретаря Русской медной компании Всеволода Вуколова", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, реализация проекта обеспечит приток инвестиций, создаст сотни рабочих мест и условия для социального развития прилегающих населённых пунктов.
Цыденов отметил, что инвестор готов реализовать проект с применением современных технологий, отвечающих самым высоким экологическим стандартам, что было главным условием соглашения. В свою очередь, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока обеспечат комплексное сопровождение проекта на всех этапах его реализации, предоставят необходимые инструменты господдержки, в том числе в рамках преференциального режима ТОР.
"Соглашение о намерениях предусматривает реализацию проекта по строительству обогатительной фабрики (проектная мощность – 14 миллионов тонн руды в год), включая геологическое изучение, подготовку технико-экономического обоснования и утверждение временных разведочных кондиций, разработку и согласование проекта опытно-промышленной отработки, в том числе государственную экологическую экспертизу. Объём инвестиций в проект составит 63 миллиарда рублей, будет создано 600 новых рабочих мест", - добавил глава региона.
По его словам, занимающееся разведкой апатитовой руды в Бурятии ООО "АпатитАгро" сменило юридический адрес и получило прописку в Иволгинском районе республики, что означает, что все налоги будут оставаться в регионе и направляться на развитие его экономики и социальные проекты. "Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за период реализации проекта составят около 50 миллиардов рублей. Продукция рудника (апатитовый концентрат) будет использоваться для производства удобрений", - отметил Цыденов.
Предприятием уже получена лицензия на пользование недрами. Планируется запуск геологоразведочных работ. По словам главы Бурятии, в случае подтверждения запасов запуск рудника в эксплуатацию запланирован на 2030 год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В Бурятии подписали соглашение о строительстве рудника и обогатительной фабрики
