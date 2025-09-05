Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250905/burjatija-861814103.html
В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд
В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд
Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии подписано на... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T04:50+0300
2025-09-05T04:50+0300
энергетика
промышленность
нефть
бурятия
дальний восток
арктика
алексей цыденов
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861814103.jpg?1757037059
УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии подписано на Восточном экономическом форуме, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд. Подписание состоялось в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и представителя инвестора проекта – вице-президента, статс-секретаря Русской медной компании Всеволода Вуколова", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, реализация проекта обеспечит приток инвестиций, создаст сотни рабочих мест и условия для социального развития прилегающих населённых пунктов. Цыденов отметил, что инвестор готов реализовать проект с применением современных технологий, отвечающих самым высоким экологическим стандартам, что было главным условием соглашения. В свою очередь, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока обеспечат комплексное сопровождение проекта на всех этапах его реализации, предоставят необходимые инструменты господдержки, в том числе в рамках преференциального режима ТОР. "Соглашение о намерениях предусматривает реализацию проекта по строительству обогатительной фабрики (проектная мощность – 14 миллионов тонн руды в год), включая геологическое изучение, подготовку технико-экономического обоснования и утверждение временных разведочных кондиций, разработку и согласование проекта опытно-промышленной отработки, в том числе государственную экологическую экспертизу. Объём инвестиций в проект составит 63 миллиарда рублей, будет создано 600 новых рабочих мест", - добавил глава региона. По его словам, занимающееся разведкой апатитовой руды в Бурятии ООО "АпатитАгро" сменило юридический адрес и получило прописку в Иволгинском районе республики, что означает, что все налоги будут оставаться в регионе и направляться на развитие его экономики и социальные проекты. "Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за период реализации проекта составят около 50 миллиардов рублей. Продукция рудника (апатитовый концентрат) будет использоваться для производства удобрений", - отметил Цыденов. Предприятием уже получена лицензия на пользование недрами. Планируется запуск геологоразведочных работ. По словам главы Бурятии, в случае подтверждения запасов запуск рудника в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бурятия
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, нефть, бурятия, дальний восток, арктика, алексей цыденов, минвостокразвития
Энергетика, Промышленность, Нефть, Бурятия, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Цыденов, Минвостокразвития
04:50 05.09.2025
 
В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд

В Бурятии подписали соглашение о строительстве рудника и обогатительной фабрики

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии подписано на Восточном экономическом форуме, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд. Подписание состоялось в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и представителя инвестора проекта – вице-президента, статс-секретаря Русской медной компании Всеволода Вуколова", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, реализация проекта обеспечит приток инвестиций, создаст сотни рабочих мест и условия для социального развития прилегающих населённых пунктов.
Цыденов отметил, что инвестор готов реализовать проект с применением современных технологий, отвечающих самым высоким экологическим стандартам, что было главным условием соглашения. В свою очередь, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока обеспечат комплексное сопровождение проекта на всех этапах его реализации, предоставят необходимые инструменты господдержки, в том числе в рамках преференциального режима ТОР.
"Соглашение о намерениях предусматривает реализацию проекта по строительству обогатительной фабрики (проектная мощность – 14 миллионов тонн руды в год), включая геологическое изучение, подготовку технико-экономического обоснования и утверждение временных разведочных кондиций, разработку и согласование проекта опытно-промышленной отработки, в том числе государственную экологическую экспертизу. Объём инвестиций в проект составит 63 миллиарда рублей, будет создано 600 новых рабочих мест", - добавил глава региона.
По его словам, занимающееся разведкой апатитовой руды в Бурятии ООО "АпатитАгро" сменило юридический адрес и получило прописку в Иволгинском районе республики, что означает, что все налоги будут оставаться в регионе и направляться на развитие его экономики и социальные проекты. "Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за период реализации проекта составят около 50 миллиардов рублей. Продукция рудника (апатитовый концентрат) будет использоваться для производства удобрений", - отметил Цыденов.
Предприятием уже получена лицензия на пользование недрами. Планируется запуск геологоразведочных работ. По словам главы Бурятии, в случае подтверждения запасов запуск рудника в эксплуатацию запланирован на 2030 год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаПромышленностьНефтьБурятияДальний ВостокАРКТИКААлексей ЦыденовМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала