https://1prime.ru/20250905/burjatija-861814103.html

В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд

В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд - 05.09.2025, ПРАЙМ

В Бурятии построят рудник на месторождении апатитовых руд

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии подписано на... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T04:50+0300

2025-09-05T04:50+0300

2025-09-05T04:50+0300

энергетика

промышленность

нефть

бурятия

дальний восток

арктика

алексей цыденов

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861814103.jpg?1757037059

УЛАН-УДЭ, 5 сен - ПРАЙМ. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии подписано на Восточном экономическом форуме, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд. Подписание состоялось в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и представителя инвестора проекта – вице-президента, статс-секретаря Русской медной компании Всеволода Вуколова", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, реализация проекта обеспечит приток инвестиций, создаст сотни рабочих мест и условия для социального развития прилегающих населённых пунктов. Цыденов отметил, что инвестор готов реализовать проект с применением современных технологий, отвечающих самым высоким экологическим стандартам, что было главным условием соглашения. В свою очередь, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока обеспечат комплексное сопровождение проекта на всех этапах его реализации, предоставят необходимые инструменты господдержки, в том числе в рамках преференциального режима ТОР. "Соглашение о намерениях предусматривает реализацию проекта по строительству обогатительной фабрики (проектная мощность – 14 миллионов тонн руды в год), включая геологическое изучение, подготовку технико-экономического обоснования и утверждение временных разведочных кондиций, разработку и согласование проекта опытно-промышленной отработки, в том числе государственную экологическую экспертизу. Объём инвестиций в проект составит 63 миллиарда рублей, будет создано 600 новых рабочих мест", - добавил глава региона. По его словам, занимающееся разведкой апатитовой руды в Бурятии ООО "АпатитАгро" сменило юридический адрес и получило прописку в Иволгинском районе республики, что означает, что все налоги будут оставаться в регионе и направляться на развитие его экономики и социальные проекты. "Ожидаемые налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за период реализации проекта составят около 50 миллиардов рублей. Продукция рудника (апатитовый концентрат) будет использоваться для производства удобрений", - отметил Цыденов. Предприятием уже получена лицензия на пользование недрами. Планируется запуск геологоразведочных работ. По словам главы Бурятии, в случае подтверждения запасов запуск рудника в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

бурятия

дальний восток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, нефть, бурятия, дальний восток, арктика, алексей цыденов, минвостокразвития