Число иностранных гостей в отелях Cosmos выросло почти на 30%

https://1prime.ru/20250905/chislo-861817373.html
2025-09-05T06:22+0300
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Число иностранных гостей в отелях российской Cosmos Hotel Group в первом полугодии 2025 года выросло почти на 30%, причем в число наиболее популярных у китайских туристов направлений вошли Мурманск и Ярославль, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "По нашей сети отелей Cosmos (объединяет 41 объект в 26 городах России) мы фиксируем общий рост иностранных гостей: только за первое полугодие 2025 года их количество выросло на 29%. Китай является традиционным лидером в топ-5 стран, откуда приезжают гости и останавливаются в наших отелях. По данным нашей сети, топовыми направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Ярославль", - рассказали в компании. Отели, которые встречают гостей из других стран, в частности из Китая, адаптируют меню под гастрономические предпочтения иностранных туристов и добавляют туда привычные им блюда. Например, это может быть лосось в кисло-сладком маринаде, суп-лапша с птицей и перепелиным яйцом. "Такой подход, например, особо востребован в нашем отеле в Мурманске, который ежегодно принимает как туристические группы, так и индивидуальных путешественников из Китая", - добавили в Cosmos Hotel Group.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Число иностранных гостей в отелях российской Cosmos Hotel Group в первом полугодии 2025 года выросло почти на 30%, причем в число наиболее популярных у китайских туристов направлений вошли Мурманск и Ярославль, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"По нашей сети отелей Cosmos (объединяет 41 объект в 26 городах России) мы фиксируем общий рост иностранных гостей: только за первое полугодие 2025 года их количество выросло на 29%. Китай является традиционным лидером в топ-5 стран, откуда приезжают гости и останавливаются в наших отелях. По данным нашей сети, топовыми направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Ярославль", - рассказали в компании.
Отели, которые встречают гостей из других стран, в частности из Китая, адаптируют меню под гастрономические предпочтения иностранных туристов и добавляют туда привычные им блюда. Например, это может быть лосось в кисло-сладком маринаде, суп-лапша с птицей и перепелиным яйцом.
"Такой подход, например, особо востребован в нашем отеле в Мурманске, который ежегодно принимает как туристические группы, так и индивидуальных путешественников из Китая", - добавили в Cosmos Hotel Group.
 
