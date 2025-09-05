Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья - 05.09.2025
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья - 05.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также оценивают новости о... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также оценивают новости о возможном избыточном объеме предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31% - до 65,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 61,78 доллара. За неделю Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,91%. Цены на нефть ускорили снижение на фоне новостей о возможном увеличении предложения на рынке черного золота. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия намерена еще больше увеличить нефтепроизводство, так как стремится компенсировать снижение цен за счет увеличения объемов добываемого сырья. В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. Также американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
20:28 05.09.2025
 
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья

Цены на нефть снижаются, цена фьючерсов Brent опустилась до 65,44 доллара за баррель

Нефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также оценивают новости о возможном избыточном объеме предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 20.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31% - до 65,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 61,78 доллара.
За неделю Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,91%.
Цены на нефть ускорили снижение на фоне новостей о возможном увеличении предложения на рынке черного золота. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия намерена еще больше увеличить нефтепроизводство, так как стремится компенсировать снижение цен за счет увеличения объемов добываемого сырья.
В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято.
Также американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
Заголовок открываемого материала