https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861866046.html
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья - 05.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также оценивают новости о... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T20:28+0300
2025-09-05T20:28+0300
2025-09-05T20:28+0300
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49931bb770121ae244f2b0ef7200eb5f.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также оценивают новости о возможном избыточном объеме предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31% - до 65,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 61,78 доллара. За неделю Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,91%. Цены на нефть ускорили снижение на фоне новостей о возможном увеличении предложения на рынке черного золота. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия намерена еще больше увеличить нефтепроизводство, так как стремится компенсировать снижение цен за счет увеличения объемов добываемого сырья. В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. Также американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
https://1prime.ru/20250905/neft-861854732.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cff2a6f78ec1bb7358fc8de6706ee1a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, мировая экономика
Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК, Мировая экономика
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ по добыче сырья
Цены на нефть снижаются, цена фьючерсов Brent опустилась до 65,44 доллара за баррель
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также оценивают новости о возможном избыточном объеме предложения на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 20.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31% - до 65,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 61,78 доллара.
За неделю Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,91%.
Цены на нефть ускорили снижение на фоне новостей о возможном увеличении предложения на рынке черного золота. Так, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия
намерена еще больше увеличить нефтепроизводство, так как стремится компенсировать снижение цен за счет увеличения объемов добываемого сырья.
В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+
- Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ
, Ирак
, Кувейт
, Казахстан
, Оман
и Алжир
- на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято.
Также американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
Венгрии негде покупать нефть, кроме России, заявил Сийярто